Werkzaamheden op voormalige Olasfa-terrein in Olst hervat

In Olst zijn deze week de werkzaamheden op het voormalige Olasfa-terrein weer begonnen. Op de IJssel is een groot overslagponton afgemeerd en er is ook een aardig stuk dijk, zo'n twintig meter, van de omstreden Abbott-parkeerplaats afgegraven.

Het terrein wordt momenteel opgehoogd. Omdat het waterpeil in de IJssel nu hoog genoeg is, kan er de komende weken ongeveer 40.000 kuub schoon zand per schip worden aangevoerd. Dit komt al gauw neer op zestig tot honderd scheepsladingen over een periode van zes tot acht weken. Het schone zand, PFAS-vrij, komt uit het IJsselmeer. De aanvoer van het zand per schip gebeurt vijf dagen per week van zeven uur 's ochtends tot zes uur 's avonds.

Dit is de laatste fase van de sanering. Nadat het terrein weer terug gebracht is op de oorspronkelijke hoogte, wordt het overgedragen aan Abbott.

Zwaar vervuild

Het terrein van de oude asfaltfabriek was een van de zwaarst vervuilde stukken grond in de provincie. Na een jarenlange sanering werd de grond in januari 2019 schoon verklaard. Er is ruim duizend ton teerhoudende vervuiling uit de grond gehaald.