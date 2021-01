In de 'file' om een wandeling: natuurbeheerders worstelen met dilemma door corona

Zondagmiddag, een paar weken geleden. De parkeerplaats in Delden bij cafe-restaurant 't Hoogspel is overvol. Langzaam rijdende auto's proberen het toch om nog een plekje te bemachtigen. Eenmaal uit de auto voegen de wandelaars zich in de 'file' die zich inmiddels gevormd heeft op een paar van de paden richting het kasteel van Twickel en het befaamde vlonderpad.

Gevaarlijke situaties

Een aantal kilometers verderop bij Hof Espelo tussen Hengelo en Enschede een vergelijkbaar beeld. De parkeerplaats is overvol en noodgedwongen parkeren mensen langs de 80-kilometerweg of in de modder aan de lange laan richting het natuurgebied.

Ook in andere bekende natuurgebieden in Overijssel, de Sallandse Heuvelrug, de Lemelerberg of de Vasserheide en Dal van Mosbeek, is het overvol. "Bij Hof Espelo hebben mijn collega's echt maatregelen moeten nemen," .legt coördinator toezicht Rick Staudt uit. "Bezoekers maakten ruzie met elkaar over een parkeerplek en langs de 80-kilometerweg ontstonden gevaarlijke situaties." Ook bij Staatsbosbeheer herkennen de boswachters het beeld, zegt Ine Nijveld. "We hebben echt een tekort aan parkeerplekken, waardoor mensen parkeren waar dat niet mag."

Borden die het parkeren bij Hof Espelo in goede banen moeten leiden. (Foto: )

In het natuurgebied rondom kasteel Twickel waren maatregelen nog niet nodig, maar meer aandacht voor bijvoorbeeld het vlonderpad gaat de organisatie op de site niet meer geven, er is al aandacht genoeg voor, legt Lucia den Ouden uit. "We selecteren wel een ander stukje. We zien dat mensen toch echt kuddedieren zijn en achter elkaar naar dat zelfde plekje lopen. Even een foto maken en weer terug."

Alle natuurbeheerders zien dat ze sinds corona te maken hebben met een nieuwe groep bezoekers. "Hartstikke mooi natuurlijk, maar niet iedereen weet even goed wat de regels zijn in onze gebieden." Quentin Pellegrom van Landschap Overijssel knikt richting een van de bezoekers in Hof Espelo. "Kijk, deze meneer heeft zijn hond netjes aangelijnd. Maar we ziens steeds vaker dat het niet gebeurt, wat slecht is voor de natuur en de dieren hier."

Wie vlonderpad intikt op Instagram ziet de populariteit van dit mooie stukje Twente. (Foto: )

Illegale crossers

Naast steeds meer bezoekers, vinden er ook steeds meer illegale activiteiten plaats, aldus Rick Staudt. "Zo is het motorcrossen in de afgelopen maanden toegenomen en het gedrag van motorcrossers is daarbij ronduit asociaal te noemen. In de terreinen van Noordoost Twente zorgen motorcrossers voor veel verstoring van rustgebieden, richten ze schade aan op de paden, en vormen ze een gevaar voor andere bezoekers."

En het Landschap Overijssel steeds vaker afvaldumpingen in het gebied, net zoals bij landgoed Twickel. "We zagen rond de feestdagen een toename, door de lockdown gaan mensen thuis aan de slag en dumpen het afval."

Zuinig op natuur

Natuurgebieden zijn in Overijssel nog niet afgesloten geweest. "Dat willen we ook niet," aldus Pellegrom. "Daarom ook een oproep aan al onze bezoekers, hou je alsjeblieft aan de regels." Ine Nijveld van Staatsbosbeheer hoopt dat bezoekers dat inzien. "Juist nu hebben we de natuur nodig om te ontspannen. Wees er dankbaar voor en zuinig op!"

Ook bij landgoed Twickel is het afsluiten van gebieden nog niet nodig geweest, maar de toenemende populariteit van het gebied is wel een zorg, aldus Den Ouden: "We moeten uitkijken dat we niet ten ondergaan aan ons eigen succes. "