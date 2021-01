Provincie verlengt coronaregelingen voor ondernemers

Het geld dat hiervoor nodig is wordt gehaald uit de 135 miljoen euro die in de begroting is opgenomen voor coronasteunmaatregelen. Daarvan is nog niet alles uitgegeven, zo meldde gedeputeerde Eddy van Hijum (CDA) vanmorgen aan Provinciale Staten.

De twee regelingen waren in 2020 zeer succesvol. De 1,5 miljoen die de provincie voor de ondernemersregeling had uitgetrokken, is volledig benut. Bij de regeling voor maatschappelijke organisaties wachten nog tientallen aanvragen op een beoordeling.

Succes

Voor de zo genoemde digitaliseringsvouchers voor ondernemers, werden 525 aanvragen ingediend. Daarvan werden er 356 goedgekeurd. Afgelopen najaar was voor deze regeling 1,5 miljoen euro beschikbaar, dit jaar wil de provincie nog eens 1,1 miljoen euro uittrekken.

Voorbeeld waarvoor deze regeling wordt gebruikt is om festivals te helpen digitalisering versneld door te voeren. Door webshops, digitale reserveringssystemen of livestreams te bouwen. Op korte termijn biedt het bedrijven de kans om toch inkomsten te generen tijdens de coronacrisis.

Vitale en Gezonde Samenleving

Voor de regeling Vitale en Gezonde Samenleving komen initiatieven op het gebied van sport, cultuur en welzijn in aanmerking. Bijvoorbeeld het creëren van ontmoetingsplekken die zijn aangepast op de anderhalvemetersamenleving, het gezamenlijke inrichten van de openbare ruimte of het organiseren van lokale maatschappelijke-, culturele- of sportactiviteiten.

Afgelopen jaar werden voor deze regeling 408 aanvragen ingediend. Zo'n negentig aanvragen moeten nog beoordeeld worden. Daarom wordt er nog eens 200.00 euro voor uitgetrokken.

Provinciale Staten moeten nog instemmen met de verlenging van de regelingen. Dat gebeurt waarschijnlijk nog deze maand.