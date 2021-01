Onderzoek doodsoorzaak Lotte (14) uit Almelo afgerond; politie blijft uitgaan van misdrijf

Het onderzoek naar de doodsoorzaak van de veertienjarige Lotte uit Almelo is afgerond. De politie doet vooralsnog geen officiƫle mededelingen over de manier waarop het meisje om het leven is gekomen, maar blijft uitgaan van een misdrijf. Justitie heeft het lichaam van Lotte vandaag vrijgegeven zodat de familie zich kan opmaken voor de uitvaart.

Zoals gemeld worden in deze zaak een vader en zijn twee minderjarige zonen vastgehouden. Politie en justitie maken op dit moment nog niet bekend waar zij exact van worden verdacht.

Verlenging voorarrest

"Over die verdenkingen doen we heel bewust geen nadere mededelingen", aldus Chantal Westerhoff, woordvoerster van het rechercheteam Bateleur 21, zoals de codenaam van dit team luidt. "Omdat er minderjarigen bij betrokken zijn, maar ook omdat nader onderzoek meer moet uitwijzen over de eventuele rol van de drie afzonderlijke verdachten."

Mogelijk volgt meer duidelijkheid over die officiële verdenking als de drie morgen worden voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die beslist donderdag of het voorarrest tegen de vader en zijn zonen wordt verlengd.

De politie zegt alle scenario's nog open te houden, ook nu het onderzoek naar de doodsoorzaak is afgerond. "In theorie kan er ook nog sprake zijn van een noodlottig ongeval, maar in dit stadium gaan we vooralsnog uit van een misdrijf", aldus de zegsvrouw.

Onderzoek afgerond

De politie heeft de afgelopen dagen op drie locaties uitvoerig onderzoek gedaan. Dit onderzoek concentreerde zich met name op de vermeende plaats delict: de afgelegen locatie bij industrieterrein Het Wendelgoor, waar Lottes lichaam werd gevonden.

Maar ook werd er sporenonderzoek verricht in een woning aan de Kruissteenweg in Wierden.

Onderzoek Wierden

Hoewel de vader met zijn gezin al jaren aan de Willem Kloosstraat in Almelo woont, staat hij officieel ingeschreven in Wierden. Reden waarom het rechercheteam ook uitgebreid onderzoek in dit woonhuis heeft gedaan. De vader heeft een heel ander beroep, maar houdt er voor de hobby een bedrijfje op na dat zich bezighoudt met crossmotoren, de grote passie binnen dit gezin. Met name de twee minderjarige zonen, die vastzitten in deze zaak, staan bekend als fanatieke motorcrossers.

Op zowel de plaats delict als de woning in Wierden is het onderzoek intussen afgerond. Beide locaties zijn weer vrijgegeven.

Onderzoek Almelo

De woning aan de Willem Kloosstraat in Almelo is echter nog steeds verzegeld. Een professioneel beveiligingsbedrijf bewaakt het huis, zodat forensisch rechercheurs er te allen tijde in kunnen voor nieuw sporenonderzoek. Onduidelijk is hoe lang dit nog gaat duren. De moeder en de jongste zoon van het gezin zijn elders ondergebracht.

Eerder vandaag hebben de ouders van Lotte voor het eerst gereageerd op de tragische dood van hun dochter. "Het is onvoorstelbaar in welke situatie we zijn beland", zo laten ze via een woordvoerder weten.