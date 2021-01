FC Twente ook tegen Ajax nog zonder Brama, Abass en Hilgers

Brama heeft nog steeds last van een spierblessure, maar de verwachting is dat hij komend weekend tegen Groningen wel weer bij de selectie zit. Abass heeft nog geen werkvergunning en Hilgers is positief getest op corona. Verder beschikt Jans over een fitte selectie.

Andere wedstrijd

Twente verraste Ajax vorige maand in de Johan Cruijff Arena (1-2) en de trainer zag daar dingen die hij morgen ook graag wil zien. "De dingen die we met name de tweede helft in Amsterdam hebben gedaan, dat zouden we morgen ook graag zien. Maar het is weer een andere wedstrijd en dan zul je ook wel weer andere oplossingen moeten vinden."

Ajax kan veel beter

Jans verwacht dan ook een andere tegenstander: "Ajax kan echt veel beter dan in die wedstrijd. Wat dat betreft zijn er ook wat andere spelers, maar het is aan ons om van onze eigen principes uit te gaan en dat is met heel veel energie."

Energie

Jans zag zaterdag tegen Emmen een energiek Twente, iets dat een wedstrijd eerder ontbrak: "De energie die ontbrak tegen Sparta in de laatste wedstrijd voor de winterstop was er weer helemaal. Dat is een goede voorbode. We hebben een drukke maand, van zaterdag naar morgen is vijf dagen. Dus fysiek staat het er, buiten de jongens die er niet bij zijn, goed op. Dus we kunnen volle bak gaan."

RTV Oost

De wedstrijd tussen FC Twente en Ajax is morgenavond vanaf 20.00 uur te volgen op Radio Oost en onze online kanalen.