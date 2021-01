FC Utrecht presenteert Wierdenaar Hidde ter Avest

FC Utrecht heeft zich versterkt met Hidde ter Avest. De voormalig verdediger van FC Twente uit Wierden komt over van Udinese en tekende tot medio 2024 in de Domstad.

In 2014 debuteerde Ter Avest in het betaald voetbal bij Jong Twente en een paar maanden later in het eerste elftal. In de zomer van 2018 maakte hij de overstap naar Italië en daar speelde hij 29 keer in de competitie voor Udinese.

Karakter

"Hidde is een speler met een goede wedstrijdmentaliteit, veel loopvermogen en een drive naar voren”, zegt technisch directeur Jordy Zuidam over de Overijsselaar. "Ondanks zijn 23-jarige leeftijd heeft hij veel ervaring in de Eredivisie. Op jonge leeftijd was hij al aanvoerder van FC Twente, dat zegt iets over zijn karakter. In de Serie A is hij een completere speler geworden. Met zijn speelstijl past Hidde bij de club. We zijn blij hem aan boord te hebben bij FC Utrecht." Ter Avest is speelgerechtigd en zaterdag tegen Heracles Almelo al zijn debuut maken.

Twente teleurgesteld

FC Twente had ook gehoopt om Ter Avest terug te halen en technisch directeur Jan Streuer liet in Tubantia dan ook weten teleurgesteld te zijn. "Vooral ook, omdat de speler zichzelf heeft aangeboden bij ons. Wij wisten op dat moment nog niet eens dat hij weg wilde en kon bij Udinese. Dus we hadden we het gevoel dat hij ook echt naar Twente wilde."

Meer verdienen

"Blijkbaar heeft hij nu gekozen voor een club waar hij direct kan spelen en meer kan verdienen. Financieel kunnen wij nou eenmaal niet tegen Utrecht op. Dit is jammer voor ons, maar we vinden echt wel een andere rechtsback, al willen we natuurlijk het liefst met Tyronne (Ebuehi, red.) verder."