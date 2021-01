Zwalkend vaccinatiebeleid frustreert Zwolse huisarts: "Minister ziet niet in welke rol wij spelen in deze crisis"

Huisartsen komen nu toch weer later dan gepland in aanmerking voor vaccinatie. Minister Hugo de Jonge wil vanaf 25 januari bewoners van kleinere verpleeghuizen en instellingen voor mensen met een beperking inenten met het vaccin van Moderna. Huisartsen kunnen die prikken zetten en mogen dan ook meteen zichzelf inenten, schrijft De Jonge. Dat betekent dat de huisartsen niet meer bij de medewerkers in de acute zorg horen en dus wat later aan de beurt komen. De Landelijke Huisartsenvereniging vindt dat de minister de huisartsen en daarmee hun patiƫnten in de kou laat staan. De Zwolse huisarts Marco Blanker is het daarmee eens.

"Op de lange termijn is dit misschien niet eens een zo'n heel groot probleem. Wat mij frustreert is dat de minister blijkbaar niet inziet welke rol wij als huisartsen spelen in de zorgketen en dat je blijkbaar geen afspraken kunt maken met de minister over een best wel belangrijk onderwerp."

Systeem binnen een dag vol

"De minister realiseert volgens mij niet goed dat wij als huisartsen werken in de eerstelijns zorg. Patiënten die ziek zijn, maar nog niet zo ziek dat ze naar het ziekenhuis moeten worden door ons beoordeeld. Wij bekommeren ons ook over patiënten die zo ziek zijn dat ze eigenlijk wel naar het ziekenhuis moeten, maar dat niet kunnen. Wij zien een grote groep patiënten van wie een groot deel buiten het ziekenhuis blijft. Als wij die patiënten niet veilig kunnen beoordelen en hen naar het ziekenhuis moeten doorsturen, dan loopt het systeem binnen een dag vol. Dat betekent dat elke huisartsenpraktijk elke dag twee tot drie patiënten extra door het ziekenhuis moet laten beoordelen."

"Ik begrijp heel goed dat de minister heel moeilijke afwegingen moet maken en dat er niet ineens vaccins zijn voor 17 miljoen Nederlanders. Maar het kabinet vindt dat mensen die in de acute zorg werken gevaccineerd moet worden, want als de acute zorg wegvalt hebben we een probleem. Dan zie je dat ziekenhuizen worden gevaccineerd. Nu blijkt dat er meer vaccins uit één flacon gehaald kunnen worden. Die extra vaccins worden niet ingezet voor een andere belangrijke schakel in de acute zorg - de huisartsen, maar elders ingezet."

Aantal huisartsen vaccineren

"Landelijk zijn er tienduizend huisartsen. Dus als er niet voldoende vaccins zijn voor alle huisartsen dan zou je ook een aantal van hen kunnen vaccineren. Voor mijn praktijk zou dat bijvoorbeeld kunnen betekenen dat twee van de vier huisartsen een prik krijgen. Die twee dokters kunnen dan meer contact hebben met coronapatiënten.

De minister laat niet zien wat wij als huisartsen betekenen in deze crisisperiode. Ik ben vorige week twee keer bij een patiënt geweest van wie ik wist dat deze besmet was. Dat doe ik met beschermingsmiddelen, terwijl ik niet gevaccineerd ben. Als ik weet dat er collega's zijn die wel gevaccineerd zijn, dan zou ik hen vragen om die patiënt te beoordelen."

Niet zo heel constructief

"Een deel van mijn frustratie ligt waarschijnlijk ook in het feit dat het niet ondenkbaar is dat we op korte termijn toch worden gevaccineerd. Vandaag zegt de minister we gaan het zo doen en morgen zegt hij weer iets anders. Dat is niet zo heel constructief. Ik zou niet willen ruilen met de minister, maar ik vind wel dat er signalen uit het veld nodig zijn om aan hem te laten merken wat er in het veld speelt. Daarom heb ik de blog ook geschreven."

Lees hier de blog van huisarts Marco Blanker