PEC Zwolle laat na eindelijk eens te stunten op bezoek bij Feyenoord

Nieuwkomer Misidjan licht teleurgesteld: "Met maat 45 had was het een droomdebuut geweest"

Het vurige verlangen van John Stegeman om op vreemde bodem eindelijk eens te stunten tegen een topclub, kan weer voor even in de ijskast. Op bezoek bij Feyenoord deed PEC er alles aan om voor het eerst sinds 2008 weer eens te scoren in De Kuip, maar stond het na negentig minuten voetbal zoals zo vaak met lege handen. Het werd 1-0.

Stegeman koos tegen Feyenoord - deels noodgedwongen - voor een compleet nieuw middenveld ten opzichte van afgelopen zaterdag, toen AZ op een 1-1 gelijkspel werd gehouden. Nakayama, Lam en Drost waren de vervangers van Saymak, Strieder en Huiberts. Eerstgenoemde was 'niet okselfris' en zat helemaal niet bij de selectie voor het duel met Feyenoord. Strieder en Huiberts mochten de bank warmhouden.

Tozé

Dat PEC moeizaam tot scoren komt in De Kuip is inmiddels wel een bekend verhaal. Het laatste doelpunt dateert van 28 februari 2008, toen de Portugese spits Tozé wist te scoren in een bekerwedstrijd. In al die jaren daarna was het enkel de thuisploeg die het net liet bollen. De laatste keer dat PEC met de volle buit huiswaarts keerde is helemaal lang geleden: in augustus 1987 werd het 0-1. In de Eredivisie-edities die daarop volgden trok Feyenoord vijftien keer aan het langste eind en werd het vier keer gelijk.

Doelpuntendroogte

Aan die ellenlange doelpuntendroogte kwam vanavond nog geen eind. Van spanning en sensatie was zelden sprake bij Feyenoord - PEC. En dat was ook terug te zien in het aantal kansen voor de rust: op één hand te tellen. De theepauze deed Feyenoord zichtbaar goed, want het drukte de bezoekers steeds verder terug op eigen helft.

Zetterer geklopt

De Rotterdammers hadden in die fase niet lang nodig om het Zwolse verzet te breken. Zetterer voorkwam met een goede redding de eerste treffer van de nieuwe spits Lucas Pratto. De Duitse sluitpost had even later echter geen antwoord op een schot van Sinisterra. De Colombiaanse aanvaller ontving de bal met het nodige geluk en schoot laag raak: 1-0.

Debuut Misidjan

Stegeman probeerde zijn elftal met het inbrengen van Huiberts, Pherai en aanwinst Misidjan - die zijn debuut maakte - van vers bloed te voorzien. Een puntje had er zeker ingezeten voor PEC, maar ondanks mogelijkheden voor Pherai en Misidjan kwam het niet tot de gewenste gelijkmaker.

Fortuna Sittard

Het bezoek aan Feyenoord leverde PEC geen bonuspunt(en) op en dus kan vizier volledig gericht worden op de belangrijke pot van komende zaterdag wanneer Fortuna Sittard op bezoek komt in het MAC³PARK stadion.

Feyenoord - PEC Zwolle 1-0

1-0 Sinisterra (64)

Arbiter: Nijhuis

Geel:

Feyenoord: Marsman; Geertrui, Spajic, Senesi, Malacia; Toornstra, Fer (Wehrmann/88), Diemers (Sinisterra/46); Berghuis, Pratto, Linssen (Haps/46).

PEC Zwolle: Zetterer; Van Wermeskerken, Kersten, Van Polen (Leemans/80), Paal; Lam, Drost (Huiberts/67), Nakayama; Reijnders (Misidjan/67), Clement (Reza/88), Van Duinen (Pherai/67).

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Eredivisie en via deze link de statistieken van de spelers van PEC Zwolle.