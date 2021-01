Steenmarter die stroomstoring veroorzaakte in de Achterhoek pakte ook stukje Overijssel mee

De steenmarter die gisteren een grote stroomstoring in de Achterhoek veroorzaakte, zorgde ook in een heel klein stukje van Overijssel voor overlast. Dat heeft netbeheerde Liander uitgezocht. De stroom viel gisteren ook uit in twee straten in Diepenheim, aldus de woordvoerster. In 't Schoman en op de Borculoseweg. De steenmarter is intussen door het Natuurhistorisch Museum Rotterdam opgenomen in de collectie voor de tentoonstelling 'Dode dieren met een verhaal',

De steenmarter kroop gistermorgen vroeg in een onderstation van netbeheerder Liander in Borculo in de Achterhoek in Gelderland. Daar klom hij op een rails met een hoog voltage en veroorzaakte zo kortsluiting. De steenmarter was volgens Langeveld op slag dood en 11.000 huishoudens zaten zonder stroom. Monteurs van Liander hadden de hele dag werk om de schade te herstellen.

Hoogspanningsmarter

De Hoogspanningsmarter, zoals het museum het dier noemt, ligt nu in een diepvries in het museum en wordt later geprepareerd, zodat het dier getoond kan worden als het museum weer opengaat.

Het Natuurhistorisch Museum verzamelt dierlijke elektrocutieslachtoffers. Zo bezit het museum ook de marter die bij het Europese kernonderzoeksinstituut CERN in Zwitserland voor een stroomstoring zorgde, een duif die de straatverlichting uitschakelde in een groot deel van Friesland en op Ameland en Terschelling en een rat die in Flevoland het signaal van mobiele telefoons verstoorde.