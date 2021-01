PEC-aanwinst Misidjan licht teleurgesteld: "Met maat 45 was het een droomdebuut geweest"

Nieuwkomer Misidjan licht teleurgesteld: "Met maat 45 had was het een droomdebuut geweest"

Het had voor Virgil Misidjan een debuut kunnen worden om nooit te vergeten. De kersverse aanwinst van PEC Zwolle had zijn nieuwe werkgever hoogstpersoonlijk naar een punt of meer kunnen schieten, maar tot een treffer tegen Feyenoord kwam het niet. PEC ging met 1-0 onderuit in De Kuip.

"Ik kreeg één serieuze kans, bij die tweede kon ik er net niet bij", zegt Misidjan na afloop. "Ik kwam net een paar centimeter tekort. Als ik maat 45 had was het een droomdebuut geweest, maar ik heb helaas maat 41. Als die erin was gegaan, dan was het wel een droomdebuut geweest."

Volgende wedstrijd

Misidjan kwam halverwege de tweede helft in de ploeg. "Ik voelde me heel erg goed en wilde mezelf heel graag laten zien. Dan is het jammer dat die ballen er niet ingaan. Het is vandaag niet gelukt, maar ik hoop de volgende wedstrijd een doelpuntje of assist mee te pikken."

Emotionele week

Voor Misidjan waren het zijn eerste speelminuten na een emotionele week. "Eerst de transfer naar PEC Zwolle, en een dag erna kreeg ik een baby. Al met al een heel mooie week, maar ik ben blij dat alles is afgerond en mijn kind gezond is geboren. Nu kan ik me totaal focussen op het voetbal", aldus Misidjan.