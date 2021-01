Thuis lesgeven grote uitdaging voor ouders: "Het is chaos"

Volgens directeur Erik Wassens van de school in Enschede maakt 30 tot 50 procent van de leerlingen gebruik van de noodopvang en dat is volgens hem best een groot aantal. "We hebben veel ouders die in de zorg werken, een cruciaal beroep, maar er zijn ook ouders die het niet meer kunnen volhouden en dan denken wij aan het kind. Het is in sommige gevallen beter dat het kind op school komt", zegt Wassens.

Vorige week schatte ook de brancheorganisatie PO-Raad in dat landelijk 25 tot 40 procent van de leerlingen in de noodopvang zit. Dat aantal is groter dan in het voorjaar en bij basisschool Europa in Enschede krijgen ze nog iedere dag nieuwe aanmeldingen.

Chaos thuis

Mariska Sevink werkt als kinderfysiotherapeut en kan daardoor niet thuiswerken en dat laatste geldt ook voor haar man. "Ik breng mijn drie kinderen één dag naar de noodopvang en op de andere twee dagen komt oma", vertelt Mariska.

Het is druk in de woonkamer van het gezin. De twee oudste kinderen springen en rennen van de ene kant naar de andere kant en ook de jongste van het gezin zit niet stil. "Het is gewoon lastig om ze geconcentreerd aan het werk te krijgen. Je weet als ouder ook niet altijd hoe je iets moet uitleggen", zegt Mariska. Haar dochter voegt nog toe dat oma ook niet alles weet.

"Vorige week dacht ik: dit wordt helemaal niks", vertelt Mariska.

Pittige tijden

Daarom is ze blij als de kinderen 25 januari weer naar school mogen. "Thuis doen de kinderen normaal gesproken hele andere dingen, hier beleven ze hun vrije tijd, dus het is lastig om dan de hele ochtend voor school aan de slag te gaan."

Directeur Wassens is het met haar eens. Ook hij hoopt dat de scholen op 25 januari weer open mogen. "Het is door ons flexibele team goed vol te houden op deze manier, maar als er corona uitbreekt hebben we wel een probleem." Het is volgens hem namelijk wel pittig om de online lessen te combineren met de opvang. "Voor de kinderen is het gewoon het beste dat de scholen snel weer open mogen."