Van lelijk eendje naar razend populair, bedrijven willen graag naar Almelo

Almelo heeft volgens burgemeester Arjen Gerritsen lang te maken gehad met een slecht imago. "Dat is de erfenis van een vervlogen textielverleden. Want ondanks werkloosheid en armoede, die er natuurlijk nog zijn, beleeft Almelo een soort revival van bedrijven die zich hier willen vestigen."

Gerritsen is trots op zijn stad: "We hebben alleen al twaalf grote hightechbedrijven zoals Urenco en VDL, daarachter zitten nog zo'n vierhonderd kleinere hightechbedrijven. Dus het beeld van Almelo als textielstad kan echt de kast in."

Grote bedrijven komen graag naar de stad. Zoals Sekisui Kasei, een Japans bedrijf dat zich ook in Almelo gevestigd heeft. Het is een bedrijf gespecialiseerd in plastic, maar het is volgens directeur Thijs Wansink niet vreemd dat weinig mensen zijn bedrijf kennen. "Wij maken piepschuim bolletjes die je in je auto vindt, maar ook bijvoorbeeld in brillen en verpakkingsmaterialen."

De cultuur in Twente heeft heel veel raakvlakken met de Japanse Thijs Wansink, directeur Sekisui Kasei

"De gemeente Almelo wilde Sekisui graag in de stad hebben en voor ons was de ligging gunstig. Bij de grens met Duitsland, maar ook Rotterdam als aanvoerhaven van grondstoffen is prima dichtbij." En Wansink weet nog een opvallende overeenkomst tussen Twente en Japan: "De cultuur in Twente heeft heel veel raakvlakken met de Japanse."

Almelo heeft meer bedrijven binnen de grenzen die niet heel bekend, maar wel grootschalig zijn. Benchmark levert, zoals directeur Herman Bartelink het zegt, "service- en ontwikkelingsdiensten voor andere bedrijven en daar zit onze sticker niet op. Dus je ziet onze naam nergens."

"De pro-activiteit van de gemeente verrast mij steeds weer. Maar ook de kennis die in de stad aanwezig is en de samenwerking tussen bedrijven, gemeente en opleidingen als Saxion is bijzonder nuttig."

Bartelink vergelijkt Almelo een beetje met Eindhoven. "Daar heb je Brainport, een samenwerking van diverse hightechbedrijven. Je merkt dat het daar overloopt en klanten bewust deze kant op komen, omdat wij hetzelfde kunnen bieden."