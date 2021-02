Samenwerken is de sleutel naar succes in Almelo

Ivar Hageman is de aanjager achter deze innovatiebox. "Het is een platform waarop verschillende partijen aan elkaar worden verbonden met als doel om talenten in de regio te houden en ook bedrijven in de regio te helpen met innovaties."

Julia Beunk en Carlijn Ruijs zijn beiden via de innovatiebox aan een stage en een baan gekomen. "Ik kende Urenco wel, maar wist niet precies wat ze deden." Inmiddels werkt Julia definitief bij Urenco. "Vooral de niet radioactieve stabiele isotopen vind ik interessant, die worden vooral in de medische wereld gebruikt voor bijvoorbeeld het behandelen en opsporen van kanker. Mijn taak is om binnen en buiten het bedrijf te communiceren dat wij dit doen, naast het welbekende verrijkt uranium."

Verbaasd dat groot bedrijf in Almelo zit

Carlijn Ruijs werkt bij Sekisui Kasei, producent van plastic. "Ik was verbaasd dat zo'n groot bedrijf uit Japan in Almelo zat. Dat verwacht je eerder in het westen van het land." Toch wil Carlijn niet per se in Twente blijven. "Het gaat mij in eerste instantie om het werk en het bedrijf, maar dat het in Twente zit is natuurlijk wel heel fijn!"

Probleem voor veel bedrijven is het vinden van goed, hoogopgeleid personeel. Directeur Thijs Wansink van Sekisui Kasei: "We hebben er tien jaar over gedaan om een opleidingstraject voor ons personeel te vinden, dat lukte ons niet tot we bij de innovatiebox terechtkwamen en nu is het er wel."

Verbinden

En ook tijdens corona weten de bedrijven en opleider elkaar te vinden: "We proberen elkaar te helpen en elkaar te ondersteunen. Het is heel fijn dat we vanuit Saxion gemeente, bedrijven en sport met elkaar kunnen verbinden", aldus Ivar Hageman.