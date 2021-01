Zorgdirectrice Actueel Zorg Twente langer achter de tralies: waar zijn de vele tonnen aan subsidies gebleven?

De directrice van de failliete zorgorganisatie Actueel Zorg Twente uit Almelo blijft zeker nog tot begin februari achter de tralies. Ze wordt al sinds november vastgehouden op last van de curator, die wil dat de onderneemster opheldering verschaft over de vele tonnen aan zorggelden die spoorloos zijn verdwenen. In een aantal gevallen heeft ze forse geldsommen contant opgenomen, maar ook heeft ze ook geld van de zorgorganisatie naar de bankrekeningen van haar minderjarige kinderen overgemaakt.

Dat blijkt uit het laatste faillissementsverslag.

De slepende affaire rond Actueel Zorg Twente kwam aan het rollen na een inval bij het zorgbedrijf, eind 2019 tijdens een gecombineerde actie van justitie en diverse opsporingsdiensten. Kort daarop ging het zorgbureau failliet.

Opvallend was dat de boekhouder met de noorderzon was vertrokken en om onverklaarbare reden daarbij de hele administratie had meegenomen. Nader onderzoek door de curator wees overigens uit dat de boekhouder wel degelijk heeft bestaan, maar het is uiteindelijk nooit gelukt hem te traceren.

Lijnrecht tegenover elkaar

Curator Eddy Kolkman en de zorgdirectrice staan sindsdien lijnrecht tegenover elkaar. De directrice beroept zich erop dat de administratie spoorloos is verdwenen, waardoor ze simpelweg geen tekst en uitleg kan geven over het uitgavenpatroon.

Eerder al kwam aan het licht dat de zorgonderneemster tussen 2014 en 2019 in totaal 1,3 miljoen euro van haar bedrijfsrekening naar haar privérekening heeft overgeboekt. Maar waarom ze dat had gedaan, kon ze zich niet meer herinneren.

"Ze verklaarde dat ze het allemaal niet meer weet en dat de boekhouder was vertrokken", aldus de curator in zijn verslag.

Strijd verhardt zich

Sindsdien is de strijd tussen de curator en de zorgdirectrice behoorlijk verhard. Dusdanig zelfs dat de onderneemster op last van de curator is gegijzeld: een vrijheidsstraf die de rechtbank in het uiterste geval kan opleggen wanneer een failliet verklaarde ondernemer z'n verplichtingen niet nakomt.

De directrice zit intussen al sinds begin november achter de tralies. Uit het faillissementsverslag valt op te maken dat de curator de Almelose onderneemster meermalen in het huis van bewaring heeft bezocht, waarin hij opnieuw opheldering van haar eiste. Op de vraag waarom de directrice zoveel geld contant had opgenomen, antwoordde ze met "dat dat toch best mag", zo tekent curator Kolkman in zijn verslag op.

De onderneemster heeft de gijzeling meermalen via de rechter aangevochten, maar vlak voor Kerst kreeg de directrice te horen dat ze langer vast blijft zitten.

De curator heeft intussen opnieuw gevraagd om de directrice langer te gijzelen. Dit verzoek werd begin januari gehonoreerd, wat inhoudt dat de directrice nog tot zeker begin februari in de cel zit, zo blijkt uit het vorige week gepubliceerde faillissementsverslag.

Aangifte zorgfraude

Uit dit verslag blijkt verder dat de curator intussen strafrechtelijke aangifte van zorgfraude tegen de directrice heeft gedaan.

Actueel Zorg Twente was als eenmanszaak gespecialiseerd in thuiszorg. Het bureau telde negentien medewerkers. De in totaal 45 cliënten waren twee weken voor het faillissement al bij een andere zorgaanbieder ondergebracht.