Almelose vader en zonen langer vast voor betrokkenheid bij dood Lotte (14)

De rechtbank wil verder niet veel kwijt over de exacte verdenking, maar persrechter Liesbeth Venekatte meldt wel dat alle drie worden 'verdacht van betrokkenheid bij de dood van Lotte'.

De verdenking tegen beide zonen is daarbij overigens zwaarder. De vader blijft in de eerste plaats langer vastzitten voor nader onderzoek. Zo wil justitie hem de komende tijd kunnen verhoren.

De verdachten zitten in beperkingen, wat inhoudt dat ze - met uitzondering van hun advocaat - geen contacten met de buitenwereld mogen hebben.

Doodsoorzaak

Het onderzoek naar de doodsoorzaak is gisteren afgerond. Het rechercheteam - dat luistert naar de codenaam Bateleur 21 - doet echter nog geen mededelingen over de manier waarop het meisje om het leven is gekomen.

Alle scenario's open

De politie zegt in dit stadium alle scenario's nog open te houden. In theorie zou het nog om een noodlottig ongeval kunnen gaan, maar nu het onderzoek naar de doodsoorzaak is afgerond, gaat de politie vooralsnog uit van een misdrijf, zo meldt Chantal Westerhoff, woordvoerster van het rechercheteam.

Wel heeft justitie het lichaam van Lotte inmiddels vrijgegeven, zodat de familie de uitvaart kan voorbereiden.

Onderzoek afgerond

Rechercheurs hebben de afgelopen dagen op drie locaties uitvoerig onderzoek gedaan. Dit onderzoek concentreerde zich met name op de vermeende plaats delict: de afgelegen locatie bij industrieterrein Het Wendelgoor, waar Lottes lichaam werd gevonden. Daarnaast werd er sporenonderzoek verricht in een woning aan de Kruissteenweg in Wierden. De vader woont met zijn gezin weliswaar in Almelo, maar stond officieel ingeschreven als inwoner van Wierden.

Deze twee locaties zijn intussen weer vrijgegeven.



Het huis aan de Willem Kloosstraat, waar het gezin woont, wordt voorlopig nog vrijgehouden voor eventueel nieuw onderzoek. De woning is verzegeld en wordt bewaakt door een beveiligingsbedrijf.

Reactie ouders Lotte

Gisteren hebben de ouders van Lotte voor het eerst gereageerd op de tragische dood van hun dochter. "Het is onvoorstelbaar in welke situatie we zijn beland", zo laten ze via een woordvoerder weten.

Zoals gemeld heeft het Zone.college, de school van Lotte, intussen een speciaal gedenkhoekje voor haar ingericht Bovendien bestaan er plannen om een dezer dagen ook een 'fysieke bijeenkomst' te houden, waarbij onder coronaproof omstandigheden Lotte wordt herdacht. Het draaiboek hiervoor wordt opgesteld in nadrukkelijk overleg met de ouders.