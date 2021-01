Vaccineren van zorgpersoneel van start in IJsselhallen Zwolle en op UT-terrein Enschede

Gerlinde en de andere zorgmedewerkers worden gevaccineerd in Zwolle en in Enschede. In Zwolle wordt gevaccineerd in de IJsselhallen en in Twente op het terrein van Universiteit Twente (UT). Vorige week werd de eerste coronavaccinatie in ziekenhuizen gezet.

De verpleegkundige is blij dat het vaccineren eindelijk van start gaat. Gerlinde hoopt dat zo veel mogelijk mensen dit jaar een prik tegen het coronavirus gaan nemen:

We hebben het afgelopen jaar veel pijn en verdriet gezien, ik hoop dat het komend jaar er beter uit gaat zien.

Vaccinaties in de IJsselhallen

Gerlinde is dus de eerste zorgmedewerkster van de Overijsselse verpleeg- en verzorgingshuizen die een prik krijgt. Over drie weken moet ze terugkomen in de IJsselhallen voor de tweede prik. Vandaag wordt daar om negen uur gestart met de vaccinatie van de overige zorgmedewerkers. Er worden vandaag nog 266 prikken gezet, vanaf maandag zijn dat er driehonderd per dag. Eerst wordt in de IJsselhallen nog op halve capaciteit gedraaid met vier vaccinatiestraten. Als er minder schaarste aan vaccins is, kan de capaciteit worden opgevoerd naar tien vaccinatiestraten.

Vaccinaties op UT-terrein

Op de UT is vanochtend om half negen uur de eerste vaccinatie gegeven. In Twente worden de komende weken ruim 7.300 zorgmedewerkers gevaccineerd die in de verzorgings- en verpleeghuizen werken. De GGD zet op de vaccinatielocatie op de UT zo’n 350 ‘prikken’ per dag. Het zorgpersoneel wordt over een periode van zes weken gevaccineerd; drie weken na de eerste prik, moet er een tweede worden gehaald.

In Twente kreeg Riet Teunissen Van Nanen als eerste een prik (Foto: RTV Oost)

Animo

Er is zoveel belangstelling voor de vaccinaties bij deze groep, dat beide veiligheidsregio's voor de eerste paar weken vol zitten. Er zijn onvoldoende vaccins om nog meer afspraken in te kunnen plannen. De vaccins worden landelijk verdeeld.

Manager Margreet Algera: “De eerste batch vaccins die we hebben ontvangen, gaat al op aan alle afspraken die nu zijn ingepland. We zijn afhankelijk van de beschikbaarheid en landelijke verdeling van de vaccins. Het is op dit moment echt verdeling van de schaarste. Zodra er weer vaccins beschikbaar komen, berichten wij daarover.”

Andere doelgroepen

Verder bellen veel mensen naar de GGD die niet tot de eerste doelgroep behoren, maar toch graag snel gevaccineerd willen worden. Het gaat bijvoorbeeld om mantelzorgers. "Wij kunnen deze mensen echter niet inplannen. De keuze voor de volgorde waarin groepen mensen in aanmerking komen voor vaccinatie, wordt gemaakt door de Rijksoverheid."