Coronagolf bij GA Eagles voorbij: "Maar sommige spelers hebben wel een jasje uitgedaan"

"De grote aantallen zieke spelers zijn nu verleden tijd", constateert trainer Kees van Wonderen opgelucht. Maar dat wil niet zeggen dat iedereen direct weer inzetbaar is. "Sommigen hebben wel een jasje uitgedaan, dus het is zaak om per persoon goed te kijken wat ze kunnen. We staan natuurlijk voor een drukke periode, dus het is wel zaak om even goed te kijken hoe we dat in elkaar laten vallen."

Goed gedaan

Ondanks de waslijst aan afwezigen pakte Go Ahead Eagles zes punten in de twee duels na de winterstop. Of de opstelling van morgenavond er heel anders uitziet dan die van vorige week? "Hij zal op een aantal plaatsen verschillen, maar op veel plaatsen ook niet", aldus Van Wonderen. "Sommige jongens hebben het goed gedaan."

Uitdaging

MVV is de nummer zeventien van de Keuken Kampioen Divisie. Eerder dit seizoen won Go Ahead Eagles de uitwedstrijd tegen MVV met 2-0. "Maar twee weken geleden ging MVV uit naar FC Volendam, een ploeg die hoger staat dan wij. En daar wonnen ze met 1-0 vanuit een georganiseerde en compacte spelopvatting. Dus ook dit gaat weer een uitdaging worden", weet Van Wonderen.

Live op Radio Oost

De wedstrijd in De Adelaarshorst begint vrijdagavond om 21.00 uur en is live te volgen in De Oosttribune op Radio Oost.