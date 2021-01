GroenLinks: 'Stoot zoutfabriek Hengelo minder CO2 uit na subsidie?'

Hoeveel CO2 stoot de zoutfabriek in Hengelo eigenlijk uit? Dat wil GroenLinks in de Provinciale Staten weten van het provinciebestuur. In het verleden kreeg eigenaar Nouryon van de provincie volgens GroenLinks subsidie om energiezuiniger te worden, maar heeft dat eigenlijk effect gehad?

Volgens GroenLinks is er over de energiecentrale van Nouryon gezegd dat het een van de grootste producenten van CO2 in Nederland is. De partij wil weten hoeveel CO2 het bedrijf uitstoot en welke invloed de provinciale subsidie heeft gehad.

Ook heeft de partij vragen gesteld over de hoeveelheid warmte die er uitgestoten wordt via de lucht en het Twentekanaal. Verder wil GroenLinks weten welke bedrijven in Overijssel nog meer veel CO2 en of warmte uitstoten.