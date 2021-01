Politie Oost-Nederland kreeg vorig jaar 9 procent meer meldingen

Er is vorig jaar 9 procent vaker een beroep gedaan op politie Oost-Nederland, die denkt dat het stijgende aantal meldingen het gevolg is van coronaperikelen.

Zo steeg het aantal meldingen van overlast door incidenten met jeugd, burengerucht of verwarde personen. Mensen waren meer thuis, zagen meer van elkaar, accepteerden minder en de bereidheid om te melden nam toe.

De horeca was een groot deel van het jaar gesloten en veel evenementen gingen niet door, waardoor de politie ook de capaciteit vrij kon maken om in te gaan op de vele hulpverzoeken. Dat werd bekendgemaakt tijdens een persbijeenkomst van de driehoek bestaande uit regioburgemeester Hubert Bruls van Nijmegen, hoofdofficier van justitie Marthyne Kunst en politiechef Oscar Dros.

Samenwerking

Een zorg die blijft is dat de druk op de politie door incidenten rond verwarde personen niet afnam. Integendeel: in 2020 is het aantal incidenten ondanks een landelijk meldnummer net als de voorgaande jaren toegenomen. De samenwerking met partners in het strafrechtdomein en het maatschappelijk domein is cruciaal om complexe vraagstukken aan te pakken, aldus de driehoek.

De beschikbare capaciteit blijft een uitdaging, de komende jaren stromen veel politiemensen uit en de instroom van nieuwe mensen kan dat niet bijbenen. Opnieuw pleitte regioburgemeester Bruls voor investering in de strafrechtketen. Landelijk moeten de wijkteams van de politie in 2030 zijn uitgebreid met in totaal 3800 fte, te beginnen met 500 oplopend tot 1000 politiemensen de komende regeerperiode. Daarnaast is zo’n 325 miljoen euro extra nodig om de politie met mensen en middelen in de pas te laten lopen met de digitalisering van de samenleving. In totaal is 578 miljoen euro nodig, zo werd gesteld.

Grote regelmaat

Illegale feesten, korte lontjes, demonstraties, burenruzies, maar ook oog voor kwetsbare mensen; er werd met grote regelmaat een beroep gedaan op de politie. Samen met buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) zegt de politie de samenleving zo goed mogelijk door de coronatijd in 2020 te hebben geloodst en zal dat de komende tijd ook blijven doen.

Hoofdofficier van justitie Marthyne Kunst zag als gevolg van de corona-maatregelen de druk op de strafrechtketen verder toenemen. De tijdelijke sluiting van de rechtbanken in het voorjaar zorgde voor grote wachtlijsten voor zittingen , terwijl er daarvoor al te weinig zittingscapaciteit was bij de rechtbanken in onder meer Overijssel.

Digitale criminaliteit

Veel voorkomende criminaliteit zoals woninginbraken, diefstallen, overvallen of straatroof daalde fors, omdat er meer thuis werd geleefd en gewerkt. Omgekeerd steeg de digitale criminaliteit. Vooral digitale fraude zoals phishing, helpdeskfraude of vriend-in-noodfraude steeg explosief met meer dan 50 procent. Ook fraude via online verkoopsites nam toe evenals het hacken en gijzelen van computernetwerken.