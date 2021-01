Extra koelunit bij uitvaartcentrum Oldenzaal in verband met groot aantal overlijdens

Bij het uitvaartcentrum in Oldenzaal is een extra koelunit geplaatst. Met de bestaande koelcapaciteit is mede door de gevolgen van de coronacrisis in het uitvaartcentrum te weinig koelruimte beschikbaar.

Volgens locatiemanager Charles Meiling is januari sowieso al een drukke maand. "In januari wordt normaal gesproken 100 procent van de koelruimte gebruikt. Dat betekent dat er negen overledenen tegelijkertijd kunnen worden ondergebracht in de koelruimtes. Door het bijplaatsen van de unit is er extra ruimte voor acht overledenen. Die ruimte is ook hard nodig nu er meer mensen overlijden door de coronapandemie."

Teken aan de wand

Volgens burgemeester Patrick Welman van Oldenzaal is de extra koelruimte een teken aan de wand. "Het is verschrikkelijk dat deze uitbreiding van de capaciteit van het uitvaartcentrum nodig is. Dat het coronavirus slachtoffers maakt weten we, maar hierdoor komt het wel heel erg dichtbij en wordt het pijnlijk zichtbaar."

Welman wil de inwoners van Noordoost Twente, de regio die is aangewezen op onder meer het Oldenzaalse uitvaartcentrum,. dan ook op het hart drukken zich aan de regels te houden. "Zeker ook met het oog op de o zo gevaarlijke Britse variant en de toch al niet al te rooskleurige uitgangspositie waarin Twente verkeert."

