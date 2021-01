FC Twente weert zich kranig maar verliest in slotfase wel van Ajax

FC Twente heeft niet andermaal voor een verrassing kunnen zorgen tegen Ajax. Waar de formatie van Ron Jans ruim een maand geleden nog stuntte in Amsterdam door de koploper brutaal op een nederlaag te trakteren, werd dit keer verloren. Twente kon zich wederom goed meten aan Ajax, maar in De Grolsch Veste bleef de ploeg uit Enschede donderdagavond wel met lege handen: 1-3.

Bij de Enschedeërs, die voorafgaand in de laatste zes thuisduels met Ajax in de Eredivisie slechts één keer ten onder gingen, keerde Danilo terug in de basisopstelling voor de ontmoeting met zijn Amsterdamse werkgever. Daardoor schoof Ilic terug naar het middenveld en werd Bosch weer naar de bank verwezen.

Ajax op voorsprong na blessure Cerny

In de beginfase kreeg de thuisclub direct twee fikse dreunen te verwerken. Cerny kwam vanaf rechts naar binnen en zette met een schot Onana aan het werk, maar bij die actie raakte de Tsjech geblesseerd en moest zich daardoor al vroeg laten vervangen door Bosch. Tot overmaat van ramp profiteerde Ajax vlak voor die wissel van het ondertal van Twente. De nieuwbakken spits Haller kopte de Amsterdammers, op aangeven van Antony, op voorsprong: 0-1.

Twente dicht bij gelijkmaker

FC Twente ging niet bij de pakken neerzitten en was tien minuten na de openingstreffer dicht bij de gelijkmaker. Aan de linkerkant stoomde Oosterwolde, met zijn inmiddels bekende rushes, op en zag zijn poging net langs de verkeerde kant van de paal gaan. Even later kon Roemeratoe afdrukken, maar zijn schot belandde in het zijnet.

Menig en Danilo

Ook Ajax kreeg mogelijkheden om de marge op te voeren, maar Drommel kende geen moeite bij pogingen van Antony en Gravenberch. In de slotfase van de eerste helft wist Twente wederom gevaar te stichten voor het vijandelijke doel. In kansrijke positie kreeg Menig een opgelegde kans om de gastheren langszij te schieten, alleen zijn schot miste kracht. De grootste kans kwam op slag van rust op naam van Danilo, maar ook hij wist van dichtbij Onana niet te verschalken.

Doelpunt Menig afgekeurd

Direct na rust dacht Menig zijn ploeg naast Ajax te schieten door via de binnenkant van de paal Onana te passeren, maar na bestudering van de VAR bleek de linksbuiten - in Amsterdam nog de plaaggeest van Ajax - nipt buitenspel te staan. De koploper voerde daarna het tempo op en ging naarstig op zoek naar de 0-2. Dat leverde flinke kansen op voor de ploeg van Erik ten Hag, maar bij Haller en Promes stond het vizier niet op scherp.

Pleguezuelo zorgt voor gelijkmaker

Nadat ook Oosterwolde met een blessure naar de kant moest leek Ron Jans eieren voor zijn geld te kiezen door Rots, Van Leeuwen en Markelo in het veld te brengen voor Danilo, Zerrouki en Ilic. Het niveau aan Twentse kant werd minder gedurende de tweede helft, maar de ploeg bleef in leven doordat Ajax de mogelijkheden niet wist te benutten. Vijf minuten voor tijd leek wederom een verrassing in de maak toen de Tukkers knap langszij kwamen door toedoen van Pleguezuelo, die attent reageerde en uit een hoekschop de 1-1 binnen schoot.

Huntelaar velt Twente

Toch was het niet genoeg voor een punt. Invaller Huntelaar velde vlak voor tijd het vonnis voor Twente door Ajax met twee doelpunten de overwinning te schenken. Daardoor werd het uiteindelijk 1-3 in De Groslch Veste.

FC Twente - Ajax 1-3

0-1 Haller (7)

1-1 Pleguezuelo (84)

1-2 Huntelaar (90)

1-3 Huntelaar (90+3)

Arbiter: Van Boekel

Geel: Rots

FC Twente: Drommel; Ebuehi, Pleguezuelo, Pierie, Oosterwolde (Smal/51); Roemeratoe, Ilic (Van Leeuwen/68), Zerrouki (Markelo/68); Cerny (Bosch/8), Danilo (Rots/68), Menig.

Ajax: Onana; Mazraoui, J.Timber (Schuurs/65), Blind, Tagliafico; Klaassen, Promes (Ekkelenkamp/71), Gravenberch (Huntelaar/89); Antony (Labyad/71), Haller, Tadic.

