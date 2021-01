De trots van Hengelo, het roemruchte Stork, gaat na 152 jaar opnieuw in de verkoop

De naam is voor eeuwig verklonken aan Hengelo, maar het bedrijf, dat wereldwijd 16.000 medewerkers heeft, verhuist weer naar een nieuwe eigenaar. Het Amerikaanse moederconcern Fluor wil er vanaf. In Hengelo is nog een onderdeel: Stork Thermeq, daar werken zo'n tweehonderd man.

In 2016 kwam Stork met zo'n 15.000 medewerkers voor 695 miljoen euro in handen van het Amerikaanse Fluor, een ingenieurs- en bouwconcern. Het bedrijf wil er nu vanaf nadat het over 2019 een verlies leed van 1,7 miljard dollar op een omzet van 14,3 miljard dollar.

Stork houdt zich bezig met onderhoud aan grote installaties als energiecentrales, olievelden en andere technische installaties. Dat gebeurt wereldwijd, maar het hoofdkantoor staat in Utrecht.

Stoommachines

Stork is in Nederland een grote industriële naam. Charles Stork stond in de negentiende eeuw aan de basis van een machinefabriek voor de Twentse textielindustrie. Hij verhuisde zijn ketelmakerij in 1868 vanuit Borne naar Hengelo, daarna maakte het bedrijf periodes van sterke groei en krimp mee.

Het begon met stoommachines en eindigde met de Hotlo, de grootste scheepsmotoren die ooit zijn gemaakt. Eind jaren zestig van de vorige eeuw telde het bedrijf meer dan 25.000 werknemers. In de jaren daarna kwam de krimp van het bedrijf.

Sociaal bedrijf

Intussen had het sociale en innovatieve bedrijf haar sporen achtergelaten in Hengelo. De wijk 't Lansink, een tuindorp, is speciaal gebouwd voor de werknemers van Stork.

Momenteel wordt 'De Vereeniging', het door Stork gebouwde verenigingsgebouw, volledig gerenoveerd door Bernard ten Doeschot, voormalig Hengeloer die zijn fortuin heeft verdiend met de verkoop van Norit. Ook is Stork medeverantwoordelijk voor de aanleg van de eerste spoorwegen naar Twente.

Onderneming opgeknipt

Dertien jaar geleden kwam er een einde aan de beursnotering van Stork, nadat activistische aandeelhouders hierop hadden aangedrongen.

De onderneming werd daarna opgeknipt en verkocht aan meerdere bedrijven. Fluor ontfermde zich in 2016 over de industriële dienstverlening en kreeg zo ook de naam Stork in handen.

Drieduizend werknemers

Stork heeft dus in Nederland nog altijd ongeveer drieduizend werknemers. Het bedrijf is onder meer verantwoordelijk voor het onderhoud aan installaties in de Botlek (het Rotterdamse haven- en industriegebied), op chemiecomplex Chemelot in Geleen en op het chemiepark in Delfzijl. Deze contracten zijn vorig jaar voor meerdere jaren verlengd.

"Het is geen donderslag bij heldere hemel", zegt vakbondsbestuurder Arthur Bot van CNV Vakmensen in het Financieel Dagblad. "De huidige directie van Stork was al orde op zaken aan het stellen. Kennelijk gaat het voor Fluor niet snel genoeg. Ik neem aan dat je geen kip met gouden eieren in de etalage legt."