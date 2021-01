Trefzekere Pleguezuelo looft daadkracht: "Twente heeft weer karakter getoond"

Met zijn eerste treffer van het seizoen leek Julio Pleguezuelo donderdagavond de gevierde man te worden bij FC Twente, maar zijn gelijkmaker in de slotfase was uiteindelijk niet voldoende voor een punt tegen Ajax (1-3). Toch heeft Twente zich volgens de Spaanse mandekker weer van zijn goede kant laten zien.

"Het was een wedstrijd met veel emotie", sprak de verdediger na afloop. "Het was vanzelfsprekend een lastige wedstrijd voor ons en ik denk dat Ajax uiteindelijk de drie punten verdiende. Maar we hebben weer karakter getoond. We hielden lang geloof omdat de marge klein bleef. Daardoor bleven we in leven en aan het eind waren we zo dicht bij een resultaat, maar het verschil in kwaliteit bepaalde in de slotfase de uitslag."

Beide ploegen kansrijk

"Ajax creerde veel kansen, maar wij deden dat ook. Met name in de eerste helft hadden we goede kansen met Menig, Danilo en Oosterwolde. De wedstrijd was heel open en we kregen beide voldoende kansen", vervolgt hij.

Organisatie in slotfase

Pleguezuelo baalde dat zijn gelijkmaker niet over de streep werd getrokken. "Op het eind waren we niet goed georganiseerd om uiteindelijk een punt uit het vuur te slepen, dus dat is weer lesstof voor de volgende keer. We kunnen blij zijn met hoe we gespeeld hebben. Er zijn altijd dingen te verbeteren, op naar de volgende."