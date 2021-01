Meer mensen in eerste week 2021 overleden dan was voorzien

In de eerste week van dit jaar zijn in Overijssel 306 mensen overleden. Dat zijn er 103 meer dan in de eerste week van vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Landelijk overleden er tussen 4 en 10 januari bijna 4.000 mensen. Dat zijn er 650 meer dan werd verwacht voor deze periode. In heel 2020 overleden in Nederland 169.000 mensen, 15.000 meer dan werd verwacht. De grafieken van het statistiekbureau laten de gevolgen van de coronapandemie duidelijk zien.

De zogenoemde oversterfte in Nederland was in de eerste week van het jaar iets minder dan in de laatste week van 2020. Van 28 december tot en met 3 januari stierven ruim 4.000 mensen, bijna 800 meer dan verwacht. Sinds eind september (week 39 ) is de wekelijkse sterfte hoger dan verwacht. In de tweede golf van de corona-epidemie overleden tot en met de eerste week van dit jaar iets meer dan 56.000 mensen. Dat zijn er 8.200 meer dan je onder normale omstandigheden in deze periode zou verwachten.

Extra koelcel bij uitvaartcentrum Oldenzaal

Een voorbeeld van de huidige situatie is te vinden in Oldenzaal. Daar is bij het uitvaartcentrum een extra koelunit geplaatst. Met de bestaande koelcapaciteit is mede door de gevolgen van de coronacrisis in het uitvaartcentrum te weinig koelruimte beschikbaar.

Volgens burgemeester Patrick Welman van Oldenzaal is de extra koelruimte een teken aan de wand. "Het is verschrikkelijk dat deze uitbreiding van de capaciteit van het uitvaartcentrum nodig is. Dat het coronavirus slachtoffers maakt weten we, maar hierdoor komt het wel heel erg dichtbij en wordt het pijnlijk zichtbaar."

Dit zijn de sterftecijfers voor Overijssel

Toename bij 80-plussers, afname voor jongere mensen

In de laatste week van 2020 en eerste week van 2021 nam de sterfte onder 80-plussers verder toe. In week 1 van 2021 overleden ruim 2.400 mensen van 80 jaar of ouder. Dit zijn er bijna 500 meer dan verwacht voor deze periode.

In de leeftijd onder 80 jaar was in de laatste week van 2020 een kleine toename te zien, waarna in week 1 van 2021 de sterfte weer daalde. Er overleden ruim 1. 100 mensen van 65 tot 80 jaar (150 meer dan verwacht) en ruim 400 mensen jonger dan 65 jaar (ongeveer gelijk aan wat verwacht wordt voor deze periode).

Dit zijn de landelijke cijfers:

De cijfers over de (over)sterfte zijn gebaseerd op de berichten over het aantal overledenen die het CBS dagelijks ontvangt. Deze berichten bevatten geen informatie over de doodsoorzaak. Deze informatie ontvangt het CBS later via een doodsoorzakenverklaring. Voor alle overledenen tot en met juni 2020 is de doodsoorzaak bekend. Volgens deze cijfers overleden iets meer dan 10.000 mensen aan COVID-19, van maart tot en met juni 2020.