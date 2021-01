Sterke serie uitduels FC Twente en Heracles, ‘makkelijke’ tegenstanders voor PEC en Eagles

In deze rubriek zet RTV Oost nutteloze feiten, leuke weetjes en vergeten momenten uit het verleden van de duels van de Overijsselse clubs op een rij.

PEC Zwolle – Fortuna

De laatste ontmoeting in Zwolle was een tumultueuze. Dat begon met vuurwerk. Letterlijk, waardoor het duel al na anderhalve minuut stil werd gelegd. Na ingrijpen van de VAR incasseerde zowel Fortuna als PEC (Ghochannejhad) een rode kaart. Goals van Mustafa Saymak, Illias Bel Hassani en Lennart Thy bezorgden PEC de zwaarbevochten 3-1 zege.

De laatste thuisnederlaag van PEC tegen Fortuna in de Eredivisie dateert alweer van 1985. Arthur Hoyer verschalkte doelman Piet Schrijvers destrijds twee keer, 0-2.

Op eigen veld is PEC de laatste weken niet te verslaan, de Zwollenaren zijn al vijf thuisduels ongeslagen.

Aftrap: zaterdag 20.00 uur

FC Utrecht – Heracles

Na zeges bij Heerenveen en FC Groningen jaagt Heracles op een nieuwe uitzege. Maar winnen in de Galgenwaard lukte Heracles niet vaak, drie keer om precies te zijn. De laatste zege was wel een historische. In 2016 wonnen de Almeloërs met 2-0 in de finale van de play-offs waardoor voor de eerste keer in de clubgeschiedenis Europees voetbal werd gehaald. Thomas Bruns en Paul Gladon tekenden voor de treffers.

De andere twee Almelose eredivisiezeges in Utrecht waren in december 2014 (2-4) en februari 1986 (0-2).

Heracles kan vertrouwen putten uit de thuiswedstrijd van dit seizoen tegen FC Utrecht. Rai Vloet was met drie goals op schot en had een belangrijk aandeel in de 4-1 zege.

Aftrap: zaterdag 20.00 uur

Vloet scoorde er thuis drie tegen Utrecht (Foto: Orange Pictures)

FC Groningen – FC Twente

De nederlaag tegen Ajax betekende de evenaring van een clubrecord: nooit verloor FC Twente meer dan vier thuiswedstrijden op rij. Hoe flagrant is de tegenstelling met duels buiten Enschede. De laatste vier (ADO, Ajax, VVV en Emmen) werden allemaal gewonnen. Met die serie is Twente momenteel de beste in de Eredivisie. Een clubrecord duurt nog wel eventjes. In 1983 (Eerste Divisie) wonnen de Enschedeërs al eens acht uitwedstrijden op rij.

Er gebeurde veel en van alles tijdens het laatste bezoek van FC Twente aan FC Groningen. Dat begon met een gemiste strafschop van Aitor Cantalapiedra waarna ook Groningen miste vanaf elf meter. De thuisploeg kreeg vlak voor rust ook nog eens twee keer rood (Lundqvist, Te Wierik). Tegen negen man scoorde FC Twente vervolgens drie keer via Nakamura, Cantalapiedra en Vuckic, eindstand 1-3.

Minder goed liep het af in 1983. 6-1 werd het voor FC Groningen en de huidige trainer van FC Twente Ron Jans maakte één van die zes goals.

Aftrap: zondag 14.30 uur

Go Ahead Eagles – MVV

Met een serie van vijf ongeslagen duels is Go Ahead Eagles bezig met een opmars in de Eerste Divisie, alleen Almere City is langer zonder nederlaag.

De Deventer-ploeg kan uitstekende cijfers overleggen als het gaat om thuiswedstrijden tegen MVV in de Eerste Divisie. Slechts één van de negentien ging er verloren, dat was in 2002.

Antoine Rabillard was met twee goals belangrijk in de laatste thuisontmoeting die Go Ahead met 3-2 won. En het duel eerder dit seizoen in Maastricht leverde ook een overwinning op voor de Eagles, 0-2: Jay Idzes en Sam Beukema scoorden in de eerste helft.

Aftrap: vrijdag 21.00

Rabillard maakte er vorig jaar twee tegen MVV (Foto: Orange Pictures)

