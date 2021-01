Ludieke borden moeten gevaarlijke verkeerssituaties in Broekland voorkomen

"Er komen hier veel vrachtwagens door het dorp, die naar het industrieterrein rijden. In de oogstperiode rijden ook heel veel trekkers door het dorp en automobilisten remmen niet altijd voldoende af. We hebben veel kinderen die hier in het dorp spelen en dat resulteert soms in gevaarlijke situaties."

Verschillende maatregelen

Veel buurtbewoners klagen over de snelheid van weggebruikers en dus werd er actie ondernomen. "In een eerder stadium hebben we bij de gemeente al matrixborden aangevraagd waarop weggebruikers hun snelheid kunnen zien. Die hangen er inmiddels, maar dat hielp onvoldoende. We hebben ook stickers aangevraagd, die we op bijvoorbeeld containers langs de weg plakken."

Zelfs de snelheidscontroles die af en toe door de politie in Broekland werden gehouden, hielpen onvoldoende. "De politie komt hier niet vaak, maar dat is verklaarbaar. Broekland is klein en er is niet veel verkeer. Maar als het er is, gaat het vaak te hard."

'Ludieke borden helpen goed'

Met de ludieke borden hoopt Bosch dat er een einde komt aan de overlast. "We hebben zo'n ludieke campagne eerder gehouden tegen overlast van hondenpoep. Dat hielp toen goed."

In veel gevallen van snelheidsoverlast in dorpen, blijken de klagende bewoners zelf de overlastgevers. Bosch denkt dat het ook nu het geval kan zijn. "Ja, dat denk ik wel. Maar ik merk het zelf ook. Als ik hier nu het dorp in rijd zie ik mijn eigen snelheid op de matrixborden, en dan rijd ik ook wel eens harder dan ik dacht."