Huisarts Marieke Nijhof uit Enschede beantwoordt tien vragen over het coronavaccin

Het vaccineren van het zorgpersoneel in ziekenhuizen en verpleeghuizen is in volle gang. Toch zijn er nog veel vragen rondom de coronavaccins. Huisarts Marieke Nijhof uit Enschede probeert ze te beantwoorden. Op tien vragen geeft ze antwoorden. Heb je na het lezen nog steeds vragen? App ze naar 06 570 33 333, en wij verzamelen ze voor een volgende keer.

Vraag 1: Waar is de griep gebleven? En vallen de sterftecijfers van de griep nu onder de noemer corona?

De griep is er nog steeds, maar het verspreidt zich nu minder snel onder de mensen omdat we nu te maken hebben met de coronamaatregelen. Dus bijvoorbeeld het afstand houden en het vele handen wassen. Daarom klopt het dus dat het aantal mensen met griep lager ligt.

Corona en de griep hebben vergelijkbare symptomen. Als je gaat testen kan je uitsluiten of je wel of geen corona hebt. Als je overlijdt, maar jouw test is negatief, dan word je niet als coronageval vastgelegd.

Vraag 2: Als je bent gevaccineerd, kan je dan weer jouw (klein)kinderen/naasten knuffelen?

Als je bent gevaccineerd, kan je niet meteen alle regels laten vieren. Dit kan niet omdat een groot deel van de samenleving nog niet is gevaccineerd. Er zullen voor een langere tijd nog zeker maatregelen moeten worden gehandhaafd, wellicht in mindere mate. Daarnaast worden kinderen pas vanaf 18 jaar gevaccineerd.

Verder weet je ook niet 100 procent zeker hoe jouw auto-immuunsysteem gaat reageren op het vaccin. Je kan er namelijk nog steeds ziek van worden, al is dat wel minder dan als je niet gevaccineerd bent.

Vraag 3: Hoe lang werkt de vaccinatie? Is dat net zoals met de griepprik elk jaar?

Dat ligt eraan in hoeverre het virus gaat muteren en dus herkenbaar blijft voor jouw immuunsysteem. Als er een kleine mutatie plaatsvindt en jouw lichaam kan aan de buitenkant dat celletje (virus) herkennen, dan hoef je niet opnieuw gevaccineerd te worden.

Maar als het virus verandert en jouw lichaam herkent het niet meer, dan zou je opnieuw moeten worden gevaccineerd. Dat kan na één of twee jaar zijn, maar daar is nog niets over bekend.

Vraag 4: Waarom word je twee keer gevaccineerd?

Als je voor de tweede keer gevaccineerd wordt, verwachten we dat het vaccin jouw immuunsysteem een tweede les leert. Je lichaam gaat nog een keer schakelen en gaat de samenstelling van het virus nog een keer opslaan. Als je met het virus in aanraking komt, is je afweerreactie sterker. Een stukje extra bescherming, dus.

Vraag 5: 95 procent van de gevaccineerden is beschermd, maar vijf procent is dat niet. Hoe weet ik nou of ik beschermd ben na twee prikken?

Uiteindelijk weet je pas hoe je op het virus reageert, als je er opnieuw mee in aanraking komt. Dan zie je hoe jouw afweersysteem erop reageert. Je bent er dus niet zeker van, maar het is niet haalbaar om iedereen na de vaccinatie te onderzoeken.

Vraag 6: Als je gezond en sportief bent, maar je laat je niet vaccineren, moet je je dan zorgen maken?

In mijn huisartsenpraktijk zie ik veel mensen die jong en gezond zijn, maar toch het coronavirus hebben gekregen en last hebben van een lange nasleep. Dus het advies is wel om je te laten vaccineren, ook al ben je jong en fit. Voor jezelf, maar ook voor de medemens.

Vraag 7: Zijn er al bijwerkingen geconstateerd bij de eerste personen die zijn gevaccineerd?

Ja, maar dat waren de verwachte bijwerkingen. Dus bijvoorbeeld een pijnlijke plek op de plek waar je het vaccin hebt gekregen. Hoofdpijn, grieperig, koortsig: het is niet gek als je daar na vaccinatie even last van krijgt. En dat is ook een goed teken. Dat is de immuunreactie die op gang komt.

Vraag 8: Hoe kan het dat er niet genoeg vaccins zijn?

Alle vaccins moeten eerst gemaakt worden, goedgekeurd worden en vervolgens worden verspreid over de hele wereld. Als je nagaat dat er 7,7 miljard mensen op de wereld zijn en iedereen twee keer gevaccineerd wordt, dan kost het gewoon tijd om alle vaccins te leveren.

Vraag 9: Gaan de huisartsen ook mensen vaccineren?

Dat ligt nu ter discussie. Huisartsen vaccineren ook mensen bijvoorbeeld voor de griep. We zien het op zich wel als taak voor de huisarts om te vaccineren. Maar hoe, wat, wanneer en voor welke groepen, dat is allemaal nog niet duidelijk.

Vraag 10: Is er een mogelijkheid om de samenleving sneller te vaccinneren?

Wij kunnen prima alle mensen bij elkaar krijgen om iedereen zo snel mogelijk te vaccineren. Maar het probleem is dat er nu nog niet genoeg vaccins zijn, daar zijn we van afhankelijk.