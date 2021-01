Zorgmedewerker Riet uit Holten haalt eerste vaccinatie op UT: "Voor iedereen belangrijk"

Even na half negen vanochtend ging de eerste prik in de arm op de GGD-vaccinatielocatie op de UT. Op parkeerplaats drie is een grote tent geplaatst, waar de komende weken ruim 7.300 medewerkers van de verzorgings- en verpleeghuizen worden gevaccineerd.

Geweldige werking

Riet Teunissen van Manen uit Holten mocht het spits afbijten. "Ik heb het niet gevoeld", zegt ze nadien. "Het is ook eigenlijk maar een heel kleine vloeistof die gevaccineerd wordt, dus dat stelt niets voor. Maar ik verwacht dat de werking geweldig is, dat het vaccin zijn werk gaat doen in mijn lichaam en mij gaat beschermen."

De Holtense werkt als verpleegkundige in een hospice in Zutphen. "Dus met zeer kwetsbare mensen in hun laatste levensfase. Ik vind die anderhalve meter afstand, zeker bij deze kwetsbare mensen waar ik mee werk, heel lastig. Mensen in hun laatste levensfase op zo'n manier moeten verzorgen, is niet prettig."

Bekijk in de video hoe de eerste vaccinatie op de UT eruit zag:

Ellende

Teunissen van Manen noemt de komst van een vaccin tegen het coronavirus 'heel belangrijk'. "Omdat je ziet wat voor ellende er op dit moment is. Ik verwacht dat op den duur de samenleving weer wat normaler gaat worden."

Over mensen die nog twijfelen over het vaccin, zegt ze: "Doen. Eigenlijk vind ik dat je wel een heel goede reden moet hebben om het niet te doen."

Eigenlijk vind ik dat je wel een heel goede reden moet hebben om het niet te doen Riet Teunissen van Manen uit Holten

170 vaccinaties

Op de eerste vaccinatiedag op de UT worden ongeveer 170 mensen gevaccineerd. "We hebben nu vanuit het ministerie 350 vaccins per dag toegewezen gekregen", zegt Anne-Marie Kok, afdelingshoofd vaccineren bij GGD Twente. "Die vullen we volledig, alles zit al vol."

De totale capaciteit van de GGD-locatie ligt op zevenhonderd tot duizend vaccins per dag. De gezondheidsdienst is echter afhankelijk van het aantal vaccins dat ze van het ministerie van Volksgezondheid (VWS) krijgt toebedeeld.