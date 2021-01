Weerspiegelende kuchschermen ontnemen buschauffeurs het zicht

De schermen werken tijdens het vallen van de avond als spiegels, waardoor de chauffeurs niet kunnen zien wat er op rechts gebeurt. Sterker nog, verkeer dat vanaf links komt, lijkt vanaf rechts te komen. Daarover hebben werknemers hun beklag gedaan bij Keolis.

Voordeur gesloten

De zogenaamde kuchschermen moeten de medewerkers tijdens hun werk beschermen tegen het coronavirus. In het voorjaar van 2020 mocht er alleen worden ingestapt via de achterdeur, om contact tussen passagier en chauffeur te voorkomen.

Inmiddels mogen passagiers weer via de voordeur de bus in en uit, maar dus wel met de voorwaarde dat zo'n scherm hen van de bestuurders scheidt.

Op de linkerfoto is het zicht mét scherm te zien en op de rechterfoto exact dezelfde situatie zónder scherm

Het zicht mét scherm (L) en het zicht zónder scherm (R) (Foto: RTV Oost)

Eerste klachten

Desgevraagd laat vervoerder Keolis weten dat het probleem bekend is. "Afgelopen zomer is de ombouw van de bussen begonnen. Toen was het het grootste gedeelte van de dag gewoon licht. We hebben het wel in een donkere hal getest en daar leek een kuchscherm geen problemen op te leveren", legt commercieel directeur van Keolis Jeroen Suurmond uit.

In december kwam het probleem aan het licht toen de eerste chauffeurs bij hun leidinggevenden klaagden. "De reacties waren wisselend. De één vond het hinderlijk, de ander vond het wennen. Daarom zijn we ermee aan de slag gegaan", vertelt Suurmond.

Mogelijke oplossingen

De vervoerder heeft gekeken naar gele brillen die de glinstering weg moeten nemen voor de chauffeurs, maar ook naar de schermen zelf. Die zijn door een extern bedrijf onderzocht. Uit dat rapport blijkt dat het glas van goede kwaliteit is en in de meest ontspiegelende vorm.

Het probleem lijkt te zitten in de hoek waarin de schermen worden geplaatst. "Het blijkt dat de klachten alleen in de VDL-bussen voorkomen. Daar zijn de schermen in een net iets andere hoek gemonteerd. Vandaag onderzoeken we of een beugel, waarmee het scherm verstelbaar is, een optie is."

Volgende week

Keolis belooft dat er in ieder geval volgende week actie zal worden ondernomen in de bussen. "Of met een beugel waarmee het scherm versteld kan worden of we monteren de schermen in een andere hoek. Want veiligheid staat voorop", besluit Suurmond.