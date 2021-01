Middenveld PEC Zwolle vol vraagtekens, Saymak niet inzetbaar

Tegen AZ bestond het middenveld van PEC Zwolle uit Saymak, Strieder en Huiberts. Midweeks stonden Lam, Drost en Nakayama op die posities. John Stegeman sluit niet uit dat hij in de komende weken vaker rouleert. "Idealiter speel je met een vaste elf, maar je moet niet vergeten wat voor een soort dit seizoen dit is", aldus de trainer die daarmee ook wijst op de vele wedstrijden in deze periode. Wat hem betreft was het duel tegen Fortuna Sittard ook een dag later op het programma gezet. "Het heeft geen zin om daar iets over te zeggen bij de KNVB. Alleen bij de topploegen veranderen ze nog wel eens wat."

Overtuigende zeges

Eerder dit seizoen werden de punten door PEC en Fortuna verdeeld (2-2), en ook op de ranglijst ontlopen beide ploegen elkaar niet veel. Toch heeft PEC Zwolle het de laatste jaren thuis goed gedaan tegen de ploeg uit Zuid-Limburg. De laatste drie wedstrijden in Zwolle werden overtuigend gewonnen. Voor Zian Flemming wordt het een bijzondere avond. Hij keert terug in Zwolle, nadat hij afgelopen zomer geen uitzicht had op een plek in de basis.

Bij PEC Zwolle is nog geen basisplaats voor Virgil Misidjan. Hij viel goed in tegen Feyenoord, maar een startplek vanaf het begin komt volgens Stegeman nog te vroeg. Ook op advies van de medische staf.

PEC Zwolle-Fortuna Sittard begint zaterdag om 20:00 uur en is live te volgen op Radio Oost in het programma De Oosttribune.