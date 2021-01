Overijsselse reacties op val kabinet-Rutte III: "Dit kon bijna niet anders"

"Niet heel veel." Dat is de reactie van 'toeslagenslachtoffer' Steve Kuipers uit Almelo als hem gevraagd wordt wat hij te zeggen heeft over de val van het derde kabinet-Rutte. "Mijn situatie wordt er niet anders van. Ik blijf procederen tot mijn dossier is opgelost en dan maakt het mij niet uit wie er zit."

Het kabinet-Rutte III is begin deze middag gevallen. Premier Mark Rutte gaat later vandaag bij de Koning langs om het ontslag van zijn ministersploeg aan te bieden. Inmiddels is bekend dat op het gebied van het coronabeleid voorlopig niets zal veranderen.

56.000 euro

Kuipers is een van de mensen die als fraudeur in de toeslagenaffaire werd aangemerkt. Hij en zijn vrouw Sara kregen in 2016 bericht dat ze 56.000 euro aan te veel ontvangen toeslagen voor de opvang van twee van hun drie kinderen moesten terugbetalen.

"We zijn nu zeven jaar verder en het gaat ons echt om het persoonlijke. Of ze dan aftreden of niet, daar wordt het echt niet anders van."

'Kon bijna niet anders'

Fiscaal jurist Heleen Elbert uit Holten spreekt de hoop uit dat het kabinet nog wel verder kan. "Dat het kabinet nu gevallen is, kon bijna niet anders. Je kunt het zien als een soort symboliek."

Elbert publiceerde al in een vroeg stadium in de vakpers dat er dingen niet goed gingen. Zo schreef de NRC over haar: 'In het rapport van de Tweede Kamercommissie wordt zij genoemd als een van de weinige juristen – een van de twee zelfs volgens het rapport – die wél al veel eerder de noodklok luidde over de strenge regels voor toeslagen en dat burgers zich daarop aan het stuklopen waren.'

'Zeker weggestemd'

"Ik begrijp dat ze nog met een uitleg komen. Maar ik denk ook dat ze nu Asscher is vertrokken als lijsttrekker, niet anders konden. Anders zouden ze zeker weggestemd worden bij een debat volgende week."

PvdA-leider Lodewijk Asscher was als verantwoordelijk staatssecretaris nauw betrokken bij de toeslagenaffaire en kreeg ook harde kritiek in het rapport dat de ondervragingscommissie naar de toeslagenaffaire uitbracht. Hij liet gisteren weten dat hij om die reden opstapt als lijsttrekker van de PvdA.

Vooral symbolisch

Volgens voormalig SP-Kamerlid Tjitske Siderius uit Zwolle is het aftreden van Rutte III vooral symbolisch. "Er zal niet veel veranderen. Het coronadossier blijft bij dit kabinet en de verkiezingen komen eraan. Asscher heeft gisteren zijn verantwoordelijkheid genomen en het zou goed zijn als Rutte en ook Hoekstra zeggen dat ze bij de verkiezingen niet meer bovenaan de kieslijst staan."

Siderius ergerde zich al een tijdje over de discussie. "Het is belangrijker dat er iets gebeurt wat zo'n affaire in de toekomst voorkomt. En dat de slachtoffers worden geholpen Daar hadden ze afgelopen drie weken beter aan kunnen besteden dan aan de vraag wel of niet af te treden."