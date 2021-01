Gedupeerden kanaal Almelo-De Haandrik overwegen gang naar de rechter na nieuw onderzoek

Van Baars, hoogleraar aan de Universiteit van Luxemburg, veegt in een veertig pagina's tellend onderzoek de vloer aan met de provincie Overijssel. Zo is er volgens de hoogleraar, die gisteren zijn verhaal deed bij RTV Oost, bij het intrillen van de damwanden niet conform de officiële richtlijnen gewerkt.

"Hier is het laatste woord nog niet over gesproken", zegt Istvan Greguss, wiens woning forse schade heeft, over het onderzoek. "Dit onderzoek bevestigt wat ik al zo lang zeg, namelijk dat er zoveel zaken fout zijn gegaan."

Schadeonderzoek uitgesteld

Schade-experts zouden deze en volgende maand de schade aan een groot aantal van de getroffen woningen langs kanaal Almelo-De Haandrik opnemen, maar dat wordt nu uitgesteld. Bewoners hebben vandaag te horen gekregen dat er op z'n vroegst pas in maart een schade-expert langskomt. Vanwege corona zijn de huisbezoeken nu niet verantwoord, stelt de provincie.

"De provincie verschuilt zich achter corona, waardoor we nu nog langer moeten wachten", zegt Greguss. "Ondertussen blijft de schade aan mijn woning toenemen. Ik ben nu wel zo ver, dat ik de gang naar de rechter overweeg."

Zo'n 360 huishoudens langs het kanaal Almelo-De Haandrik kampen sinds een kleine drie jaar met schade aan hun woningen, zoals scheuren in muren, verzakte vloeren en ondergelopen kelders. Omdat de problemen aan de woningen vrij snel begonnen nadat het kanaal was uitgebaggerd om het geschikt te maken voor zwaarder scheepvaartverkeer, legden de omwonenden al snel de link tussen de werkzaamheden en de schade aan hun huizen.

'Het is belachelijk'

Ook kanaalbewoner Hans Foekema zegt 'alle vertrouwen in de provincie kwijt te zijn'. "Het is belachelijk, het heeft nu al zo lang geduurd. Ik ben er absoluut niet bij mee dat we nu opnieuw langer moeten wachten. En ik ga ook niet zo maar akkoord met een aanbod van de provincie."

Foekema voelt zich eveneens gesteund door het rapport van hoogleraar Van Baars. "Het lijkt erop dat de provincie totaal geen sjoege heeft gehad van wat er in het kanaal gedaan werd."

Gedupeerde Arno Karsten: "Het is fantastisch dat een buitenstaander de moeite neemt om dit boven water te halen. Maar o, o, de provincie komt hier niet al te best van af."

Gang naar de rechter

Stichting Kant Nog Wal, waarin een meerderheid van de getroffen huishoudens vertegenwoordigd is, bevestigt dat een flink aantal bewoners de provincie voor de rechter wil slepen. "We krijgen inderdaad signalen dat een groot deel bereid is om de gang naar de rechter te maken. Het duurt nu al zo lang, dat veel mensen het lange wachten beu zijn", zegt Harry Broekhuizen namens de stichting.

Broekhuizen benadrukt overigens dat hijzelf geen groot voorstander is van een rechtsgang. "Laten we nu eerst de onderzoeken van de schade-experts afwachten", is zijn advies.

Reactie provincie

Gisteren zei Henk Addink, hoogleraar bestuursrecht aan de Universiteit van Utrecht: "Als echt blijkt dat de schade wordt veroorzaakt door handelen van de provincie, dan zou ik als bewoners naar de rechter stappen. Niet in je eentje, maar als collectief van bewoners."

De provincie laat in een reactie weten het onderzoek van hoogleraar Van Baars te bestuderen. De huisbezoeken van de schade-experts zijn vanwege het hoge aantal coronabesmettingen in Twente en de lockdown nu niet verantwoord, aldus de woordvoerder.

