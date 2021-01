Chauffeur kan skibroek thuislaten, bussen Keolis draaien nu warm voor ze de weg op gaan

Concessiemanager Rene Nekkers meldde het zijn chauffeurs gisteren in een interne mededeling. Hij had afgesproken dat er niet meer hoeft te worden gereden met koude bussen: "Er blijven maar problemen met de chauffeursverwarming van onze BYD-bussen", begint hij zijn bericht aan de chauffeurs.

Geen warme bus, geen rit

Daarin schrijft hij verder dat de bussen worden warmgedraaid - en dat als de bus alsnog koud blijft, er een reservebus kan worden gevraagd. "Is er geen andere bus beschikbaar die warm is, dan vervalt de betreffende omloop (rit, red.) totdat er een warme bus beschikbaar is." Nekkers schrijft erbij dat er onder geen enkele voorwaarde nog wordt uitgereden met een koude bus.

Keolis bevestigt de nieuw gekozen lijn in een schriftelijke verklaring. "Gelukkig kunnen wij melden dat alle bussen vanmorgen warm zijn weggereden", schrijft Keolis. Dat betekent overigens niet dat de bussen ook allemaal warm het eindpunt hebben gehaald.

Koude buitenlucht waait via roosters en kieren in de bus. Soms kan de verwarming dit niet compenseren. verklaring Keolis

Want, zo schrijft Keolis, het 'komt nog voor' dat de temperatuur in de bus tijdens het rijden daalt. "Dat heeft te maken met de koude buitenlucht die (bij snelheden boven de 60 kilometer) via roosters of kieren in de bus waait."

Lange onderbroek

Bij lage temperaturen zoals de afgelopen dagen, komt het voor dat de verwarming deze koude lucht 'niet voldoende' weet te compenseren. "Daardoor daalt de temperatuur in de bus. Op dit moment zijn wij op zoek naar oplossingen om dit te verhelpen."

Buschauffeurs trokken de afgelopen weken alles uit de kast. Letterlijk, omdat de chauffeursverwarming het vaak niet deed. Sjaals, mutsen, handschoenen, fleecetruien voor onder hun winterjas en zelfs extra lange onderbroeken. Niet was te gek. "En als er niets was veranderd, had ik vandaag mijn skibroek aan gedaan", zegt een chauffeur.

Minder bussen uitgevallen

Keolis schrijft verder dat afgelopen dagen veel minder bussen zijn uitgevallen. Dat zou komen doordat het automatische verwarmingsproces is uitgeschakeld. Doordat die aan stond, laadde de batterij van de bus nooit helemaal op. "Met als gevolg dat de systemen soms vastlopen", schrijft Keolis. Nu wordt de verwarming handmatig aangezet. "We zien dat dit effect heeft. In vergelijking met de voorgaande weken zijn er de afgelopen dagen beduidend minder bussen uitgevallen."