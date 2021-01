Vrees wordt waarheid, seizoen Vaclav Cerny voorbij door knieblessure: "Kom hier sterker uit"

De angst was er gisteravond al en die is nu bevestigd. Vaclav Cerny van FC Twente heeft een zware knieblessure opgelopen en mist het restant van het seizoen. Tegen Ajax viel hij al vroeg in het duel uit.

Cerny kwam afgelopen zomer naar Enschede en werd een belangrijke speler in de ploeg van trainer Ron Jans. Hij kwam zes keer tot scoren en gaf zeven assists. Uitgerekend tegen zijn voormalig werkgever Ajax ging het gisteravond mis. "Dit is natuurlijk een grote teleurstelling voor me," aldus de Tsjech. "Ik was lekker bezig en met het team ging het ook goed. Het is heel jammer dat ik dit seizoen niet meer kan spelen en de ploeg niet meer kan helpen. Ik ga niet bij de pakken neerzitten, ik weet wat het is om met teleurstellingen om te gaan. Ik kom ook hier weer sterker uit."

Smaak- en sterkmaker

Jans baalt ook flink: "Dit is natuurlijk een grote teleurstelling voor Vaclav, maar ook voor het team. Hij toonde in de wedstrijden een geweldige ‘drive’ en was een van de smaak- en sterkmakers van de ploeg. Hij werkte altijd hard en door zijn prestaties mocht hij onlangs ook zijn debuut maken voor de nationale ploeg van Tsjechië. Ik ben ervan overtuigd dat hij zich na deze teleurstelling weer zal oprichten."