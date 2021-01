Rechercheteam in 'zaak-Lotte' heeft onderzoek in woning verdachte vader en zonen afgerond

In deze zaak worden een 43-jarige vader en zijn twee minderjarige zonen van 15 en 17 jaar vastgehouden. Justitie liet vanmiddag in een persverklaring weten uit te gaan van een misdrijf.

Op drie locaties onderzoek

Nadat Lotte's lichaam afgelopen zondag werd gevonden in een sloot bij industrieterrein Het Wendelgoor aan de rand van Almelo deed het rechercheteam deze week op drie locaties onderzoek. Behalve de vindplaats van Lotte werd er ook sporenonderzoek verricht in een woning aan de Kruissteenweg in Wierden. Hoewel de vader al jaren met zijn gezin in Almelo woont, stond hij officieel op dit adres in Wierden ingeschreven.

Onderzoek huis afgerond

Nadat deze twee plekken eerder al weer door justitie werden vrijgegeven, is intussen ook het onderzoek in de woning aan de Willem Kloosstraat in Almelo afgerond.

Het pand was de afgelopen dagen verzegeld en werd bewaakt door een professioneel beveiligingsbedrijf zodat rechercheurs er te allen tijde in konden voor aanvullend onderzoek. Dit onderzoek is nu echter afgerond, zo bevestigt Chantal Westerhoff, woordvoerster van rechercheteam Bateleur 21: "De woning is weer vrijgegeven."

Moeder ondergedoken

De sleutels van het pand zijn inmiddels teruggegeven aan de moeder, maar volgens omwonenden is zij met haar jongste zoon ondergedoken op een geheim adres.

Langer vast

De rechter-commissaris van de rechtbank Overijssel bepaalde donderdag al dat de vader en zijn twee zonen nog minstens veertien dagen vast blijft zitten.

Alle drie worden ze 'verdacht van betrokkenheid bij het overlijden van Lotte', aldus persrechter Liesbeth Venekatte.

De vader blijft in eerste instantie vooral vastzitten voor nader onderzoek. Beide zonen worden verdacht van 'een zeer ernstig strafbaar feit, waar twaalf jaar cel of meer voor staat', zoals persrechter Venekatte het formuleert.

Geen contact buitenwereld

De drie verdachten zitten in zogenoemde beperkingen, wat inhoudt dat ze - met uitzondering van hun advocaten - geen contacten met de buitenwereld mogen hebben. De raadslieden willen niet reageren op de bevindingen van justitie.

Uitvaart in besloten kring

Volgens Jeroen Baardeman van de organisatie 'Namens de Familie', die optreedt als woordvoerder van de ouders van Lotte, is er nog geen datum voor de uitvaart bekend voor de overleden Almelose tiener.

Deze uitvaart zal volgens de zegsman in besloten kring gaan plaatshebben. "De ouders hebben al te kennen gegeven dat ze vooral behoefte hebben aan rust en privacy."