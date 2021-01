Overijsselse PVV-Kamerleden opnieuw op verkiesbare plek

De twee zittende Overijsselse Kamerleden van de PVV keren beiden terug op een verkiesbare plek. Edgar Mulder uit Zwolle staat net als vier jaar geleden op plek vijftien, Roy van Aalst uit Hengelo staat op negentien.

Drie Overijsselse PVV'ers?

Op dit moment heeft de PVV twintig zetels in de Tweede Kamer. In peilingen staat de partij op 20 tot 25 zetels. Als de PVV inderdaad 25 zetels haalt, komt ook Almeloër Sebastiaan Stöteler in de Kamer. Stöteler is op dit moment nog fractievoorzitter voor zijn partij in de gemeenteraad van Almelo.

Voormalig Statenlid Hidde Heutink uit Enschede staat op 26, huidig Statenlid Joeri Pool uit Kampen op 28. Fractievoorzitter in de Overijsselse Staten Erik Veltmeijer is de laatste van de in totaal zes Overijssel kandidaten. De PVV-lijst wordt aangevoerd door Geert Wilders.

Weinig Overijsselse kandidaten

Uit een inventarisatie door RTV Oost blijkt dat er bij de meeste partijen geen Overijsselaars op verkiesbare plekken staan. CDA en VVD vormen hierop - net als de PVV - een uitzondering. Nicole Temmink zit met haar dertiende plek op de kieslijst van de SP in de gevarenzone. Andere Overijsselse kandidaten moeten hopen dat ze met voorkeursstemmen worden gekozen.