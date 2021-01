Heracles zonder Knoester naar de Domstad, Rente waarschijnlijke vervanger

Zijn waarschijnlijke vervanger is Marco Rente. De Duitse verdediger raakte vorige week tegen Vitesse geblesseerd aan zijn hamstring, maar de verwachting is dat hij het duel met Utrecht zal halen. Op het middenveld lijkt een plaats te worden ingeruimd voor de Belg Lucas Schoofs, die hoogstwaarschijnlijk te plaats inneemt van Luca de la Torre.

Bakis

Sinan Bakis beleefde afgelopen dinsdag zijn 'finest hour' door met een hattrick bij te dragen aan de 4-0 overwinning tegen FC Emmen. Aanvoerder Robin Pröpper was blij met het feit dat de Duitse spits eindelijk van die hatelijke nul af is. "Heel mooi, vooral voor hem natuurlijk. Er is veel over geschreven en er is veel gedoe over geweest. Het is fijn dat 'ie kan scoren en het eindelijk kan laten zien."

FC Utrecht

Eerder dit seizoen imponeerde Heracles in eigen huis tegen FC Utrecht (4-1) en speelde daarin misschien wel de beste wedstrijd van het seizoen, weet ook Pröpper. "Als je die wedstrijd bekeek hadden we veel mooie aanvallen en we scoorden veel. Dat hoop je morgen weer te bewerkstelligen. Utrecht staat wel redelijk laag op de ranglijst gezien de kwaliteit die ze in huis hebben, dus het zal absoluut lastig worden."

Live op Radio Oost

Het duel tegen FC Utrecht begint zaterdag om 20.00 uur en is live te volgen in De Oosttribune op Radio Oost en via onze online kanalen.