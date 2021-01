Solide Go Ahead Eagles bindt ook MVV Maastricht aan zegekar

In de Keuken Kampioen Divisie heeft Go Ahead Eagles vrijdagavond een eenvoudige zege geboekt. In de eigen Adelaarshorst werd MVV Maastricht met 3-0 verslagen en daardoor wist de ploeg van Kees van Wonderen voor de vierde opeenvolgende keer te winnen in de eerste divisie.

Dat betekent dat de Deventenaren de goede resultaten van de laatste weken continueren, want eerder werden Roda JC, Jong PSV en Top Oss achtereenvolgens aan de zegekar gebonden. Beukema, Kuipers en Brouwers keerden na hun coronabesmetting terug in de basiself tegen MVV en ook was er voor het eerst een basisplaats voor de Griek Botos.

Comfortabele marge bij rust

Tegen de formatie uit Maastricht legde Go Ahead een prima eerste helft op de mat en dat resulteerde in een comfortabele marge bij rust. De laag geklasseerde Limburgers waren niet bij machte om het spel van de thuisploeg bij te benen en daardoor leidde de ploeg uit Deventer halverwege met 2-0 door doelpunten van Beukema en Eyibil.

Beukema en Eyibil

Al in de vijfde minuut werd de ban gebroken door de gastheren en daar waren de centrumverdedigers verantwoordelijk voor. Uit een hoekschop wist Veldmate zijn partner Beukema in stelling te brengen om zijn vierde van het seizoen aan te tekenen, 1-0. Vervolgens werd op slag van rust de marge verdubbeld door Eyibil, die alle ruimte kreeg en op aangeven van Droste de 2-0 binnen wist te schieten.

Weinig te duchten van MVV

Na de thee ging de Deventer storm enigszins liggen, maar kwam Go Ahead geen moment in de problemen. Lucassen was dicht bij de 3-0, maar na een uur ging zijn inzet - via een been - net naast. De enige kans van de bezoekers kwam in de tweede helft op naam van Naudts, maar Gorter was bij de les om het gevaar te beteugelen.

Hendriks

Nadat Van Hoeven de bal in kansrijke positie te ver voor zich uitspeelde en daarmee de kans verprutste om het duel in het slot te gooien, was de wedstrijd vijf minuten voor tijd wél definitief beslist. Vanaf de strafschopstip zorgde Hendriks voor de 3-0 en dat betekende ook het slotakkoord in Deventer. Daarmee hield doelman Jay Gorter zijn doel voor de dertiende keer schoon dit seizoen en wint Go Ahead voor de vierde keer op rij in de Keuken Kampioen Divisie.

Go Ahead Eagles - MVV Maastricht 3-0

1-0 Beukema (5)

2-0 Eyibil (43)

3-0 Hendriks (strafschop/86)

Arbiter: Mulder

Geel: Salasiwa, Schoijen, Zeegers, Ross

Go Ahead Eagles: Gorter; Droste, Beukema, Veldmate, Kuipers (Abdat/76); Lucassen, Botos (Eersteling/79), Brouwers (Ross/76); Eyibil, Hendriks (Mulenga/87), Van Hoeven (Rabillard/76).



MVV Maastricht: Havekotte; Salasiwa, Heerings (Waem/46 - Van Acker/76), Mares, Zeegers (Soumaoro/76); Deom, Zamouri (Van Bommel/82), Kostons (Delrock/82), Naudts, Surmeli, Schoijen.

