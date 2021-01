Brouwers overschatte terugkeer: "Voelde de vermoeidheid in het veld"

Go Ahead Eagles deed vrijdagavond wederom uitstekende zaken in de Keuken Kampioen Divisie door in eigen huis MVV Maastricht gemakkelijk over de knie te leggen (3-0). Middenvelder Luuk Brouwers keerde na zijn coronabesmetting weer terug in de basis tegen MVV en dat bleek volgens hem zwaarder dan verwacht

"Ik had mezelf een beetje overschat van tevoren, want heb er eventjes uit gelegen door corona", stelt hij na afloop. "Ondanks dat ik weinig klachten ervaarde en het prima met me ging, voelde ik toch wel de vermoeidheid komen. Waar je normaal de duels voor honderd procent in gaat, was het nu toch allemaal wat minder."

Stabiel

Je merkte vanaf het begin dat ons spel niet fantastisch was, maar in de eerste helft was het heel erg stabiel en ik denk dat we een aantal goede momenten hadden", vervolgt Brouwers, die kritisch was over het spel van de Deventenaren na rust. "De tweede helft was ondermaats, maar je merkt wel dat als je die voorsprong hebt het wel lekker voetballen is."

"We gaan VVV opeten"

Aankomende donderdag speelt Go Ahead Eagles in de achtste finales van de KNVB Beker tegen VVV-Venlo. Een treffen waar Brouwers met bravoure op vooruit blikt. "Die Venlonaren gaan we gewoon opeten. Die gaan we aanpakken", besloot de middenvelder met een glimlach.