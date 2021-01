Realcovery Inloophuis Weerselo genomineerd voor Appeltje van Oranje, zeven Overijsselse projecten genomineerd

Het Realcovery Inloophuis in Weerselo maakt kans op een Appeltje van Oranje. Begin april vorig jaar opende het Inloophuis haar deuren voor mensen met een eetstoornis en hun naasten. Oprichters Mark Bijen, Gabriëlle Fakkert en Chantal Haarman zien de nominatie als een enorme opsteker. “We hopen dat zoveel mogelijk mensen op ons stemmen zodat wij nog meer mensen kunnen helpen”, aldus Gabriëlle Fakkert. De Appeltjes van Oranje 2021 staan in het teken van Mentale Kracht.

In totaal maken veertig projecten kans op een Appeltje. Zeven projecten komen uit Overijssel. Naast Realcovery Inloophuis zijn dat Zebra Voorlichting in Enschede, Stichting Focus in Zwolle, Zelfregiecentra van Vrienden uit Deventer, het inloophuis van Zelfregieteam Borne, het Suïcide Preventie Centrum in Zuidveen en Wel Thuis in Zwolle.

De winnaar krijgt een prijs van 15.000 euro en een bronzen beeldje gemaakt door Prinses Beatrix uit handen van Koningin Máxima. De prijsuitreiking is in mei.

Een warme ontmoetingsplek

In aanmerking voor de prijs komen succesvolle, sociale initiatieven die mensen betrekken bij de samenleving. Het thema van de Appeltjes van Oranje is dit jaar Mentale Kracht. “Dit loopt als een rode draad door het Realcovery Inloophuis”, laat Chantal Haarman weten. “Realcovery is een inloophuis voor mensen met een eetstoornis en hun naasten. Want een eetstoornis heb je nooit alleen."

"Onze vrijwilligers zijn ervaringsdeskundigen, die informatie en ondersteuning bieden. Het inloophuis is een warme plek om te ontmoeten en jezelf te zijn, tussen anderen die hetzelfde meemaken of overwonnen hebben. Mensen met een eetstoornis komen graag terug naar het inloophuis, terwijl naar ons toekomen voor velen echt een grote stap is.”

Groeiende hulpvraag

Ondanks de coronacrisis heeft het bezoekersaantal gedurende de afgelopen maanden de verwachtingen van de oprichters overtroffen. “Wij zien juist dat de nood door corona alleen maar is toegenomen”, licht Gabriëlle Fakkert toe. “Tijdens de lockdown is participeren in de maatschappij een stuk lastiger. Mensen die al kampen met een laag zelfbeeld, krijgen weinig reflectie wat hun onzekere gevoelens versterkt."

"Met de toename van het aantal mensen met een eetstoornis groeit de hulpvraag en daarmee de wachtlijst in de reguliere zorg. Daardoor weten steeds meer mensen ons te vinden. Inmiddels bestaat ons team al uit 20 vrijwilligers. Tot nu toe zijn we alleen op vrijdag geopend en eens per maand op zaterdag. Als we de prijs winnen, willen vaker open gaan zodat we nog meer mensen kunnen helpen.”

Stemmen

Er zijn slechts drie Appeltjes van Oranje te vergeven. Het aantal stemmen dat de kanshebbers krijgen, bepaalt mede wie bij de laatste tien nominatieplaatsen komt. Het project dat de meeste stemmen in de wacht sleept, gaat in elk geval door naar de laatste tien.

De volgende ronde is de landelijke finaledag op donderdag 28 januari. Dan presenteren de kanshebbers hun project online aan elkaar en aan het Oranjefonds. Diezelfde dag worden de tien finalisten bekend gemaakt. Hieruit worden door een jury uiteindelijk de drie winnaars gekozen.

Stemmen kan tot 20 januari via de website: stem.oranjefonds.nl