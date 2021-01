Statenfractie Onafhankelijke Conservatieve Liberalen sluit zich in 2023 aan bij JA21

De provinciale Statenfractie Onafhankelijke Conservatieve Liberalen wil zich over twee jaar aansluiten bij de nieuwe politieke beweging JA21. Dit zei fractievoorzitter Johan Almekinders tijdens het radioprogramma Groot Onderhoud. "Dat is voor ons een logische route."

JA21 is ontstaan na de recente breuk in Forum voor Democratie. Landelijk en in diverse provincies hebben veel FvD-politici de overstap gemaakt naar JA21, maar in Overijssel zijn vier FvD-afvalligen verder gegaan onder de naam Onafhankelijke Conservatieve Liberalen.

Volgens Almekinders is het een overgangsperiode tot de volgende statenverkiezingen in 2023. "Het is de bedoeling dat we ons dan aansluiten bij JA21. Dat hebben we nu nog niet gedaan omdat één van ons is verbonden aan Code Oranje. Dan kun je je wel opsplitsen maar wat schiet je daar mee op?", zei hij in het programma Groot Onderhoud.

Thierry Baudet

Statenlid Almekinders en drie collega's keerden twee maanden geleden Forum voor Democratie de rug toe na een conflict met partijleider Thierry Baudet over extreemrechtse uitingen van de jongerenafdeling. "Ik heb eerder intern mijn kritiek geuit", zegt Almekinders hierover. "Ook richting Baudet persoonlijk. Soms zegt 'ie dat je gelijk hebt, maar dan doet hij er blijkbaar toch weinig mee."

Baudet heeft niet geprobeerd om de Overijsselse afvalligen te behouden voor de partij. "Het interesseert hem ook weinig wat er in de provincie gebeurt, daar is hij wel duidelijk over." Almekinders staat voor JA21 op de landelijke kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen, maar hij heeft geen ambities om naar Den Haag te gaan. "Ik ben lijstduwer."