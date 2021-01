PEC Zwolle in eigen huis kansloos onderuit tegen Fortuna Sittard

Het eerste wapenfeit kwam van Flemming. PEC-doelman Michael Zetterer had veel moeite met zijn vrije trap, maar hield hem uit zijn doel. Even later tikte Lisandro Semedo naast het doel van Zwolle. Fortuna bleef gevaarlijk en nog binnen een kwartier ging een hoekschop bijna ineens het doel in. Zetterer zag tot zijn opluchting de bal naast gaan. Kort erna bracht de doelman redding op een schot van Mickaël Tirpan.

Grote kansen Fortuna

Tien minuten voor rust was er de grootste kans van de wedstrijd. Flemming ging geheel vrij op Zetterer af, maar de doelman hield de bal knap uit zijn doel. Emil Hansson was even later nog dichterbij, maar schoot de sneeuw van de lat af. Sebastian Polter leek te profiteren van een verkeerde terugspeelbal van Thomas Lam, omspeelde Zetterer, maar vond niemand voor het doel. Zwolle mocht bij het rustsignaal dan ook blij zijn dat het nog 0-0 stond. De ploeg schoot zelf geen enkele keer op doel.

Flemming scoort tegen oude club

Na rust was er de eerste mogelijkheid voor Zwolle, maar Eliano Reijnders raak te bal volledig verkeerd en zag hem over de achterlijn gaan. Even later schoot Mike van Duinen naast. Even later was het raak, maar aan de andere kant. Flemming profiteerde van knullig voetbal op het middenveld van PEC en schoot fraai de 0-1 binnen tegen zijn oude club. Stegeman greep in en bracht drie nieuwe spelers. Virgil Misidjan, Immanuel Pherai en Yuta Nakayama maakten hun entree.

Beslissing van Seuntjens

Tien miuten voor het einde probeerde Lam het eens met een hard schot, maar doelman Yanick van Osch hield de bal uit zijn doel. Van Duinen kreeg een mogelijkheid uit een scrimmage, maar Van Osch bracht opnieuw redding. In de slotfase bracht Stegeman Reza Ghoochannejhad nog voor verdediger Sai van Wermeskerken. Het mocht niet baten, want aan de andere kant werd het 0-2. Invaller Mats Seuntjens mocht ver komen en schoot de tweede achter Zetterer. Daar bleef het bij in Zwolle.

PEC Zwolle - Fortuna Sittard 0-2

0-1 Flemming (57)

0-2 Seuntjens (89)

Arbiter: Bax

Geel: -

PEC Zwolle: Zetterer; Van Wermeskerken (Ghoochannejhad/84), Kersten (Nakayama/61), Van Polen, Paal; Lam, Huiberts (Pherai/61), Strieder (Leemans/78); Reijnders (Misidjan/61), Clement, Van Duinen.

Fortuna Sittard: Van Osch; Tirpan (Essers/87), Angha, Janssen, Cox (Rota/74); Rienstra, Tekie, Flemming (Seuntjens/74); Semedo (Smeets/74), Polter, Hansson.

