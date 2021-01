Heracles Almelo verliest bij FC Utrecht door blunders doelman Janis Blaswich

Na drie minuten kwam het eerste schot van Adam Maher, maar dat was een makkelijke prooi voor Blaswich. Na een klein kwartier was Gyrano Kerk erg dicht bij de openingstreffer. Na twee mooie combinaties schoot hij hard, maar via Blaswich naast. Na een kwart wedstrijd was Kerk opnieuw dichtbij en opnieuw was het de Duitse doelman die de bal, met een fraaie redding, uit zijn doel hield.

Blunder Blaswich

Na ruim een half uur was het raak voor Utrecht. Sander van de Streek kopte van afstand op het doel, Blaswich had de bal moeten hebben, maar zag het leer onder hem door binnen glijden. Heracles stelde er in de eerste helft weinig tegenover. De ploeg schoot geen enkele keer op doel in het eerste bedrijf en dus ging het met een 1-0 achterstand aan de thee.

Wissels Heracles, kansen Utrecht

Wormuth had dus alle reden om wat aan te passen en deed dat in de rust drie keer. Luca de la Torre, Kasper Lunding en Ismail Azzaoui betraden het veld. Het was echter weer Utrecht dat de kansen kreeg. Blaswich liet een bal los en Van de Streek kon schieten, maar deed dat via de doelman en dus ging de bal over. Na ruim een uur was Kerk weer gevaarlijk, dit keer schoot hij net voorlangs.

Damlau profiteert van nieuwe fout Blaswich

Een kleine twintig minuten voor het einde was het weer raak voor Utrecht en opnieuw ging Blaswich in de fout. Dit keer profiteerde voormalig Heracles-spits Adrian Dalmau: 2-0. Utrecht kreeg nog kansen, maar scoorde niet en Heracles kon er niets meer tegenover stellen in de slotfase en dus ging het onderuit in Utrecht.

FC Utrecht - Heracles Almelo 2-0

1-0 Van de Streek (31)

2-0 Dalmau (72)

Arbiter: Oostrom

Geel: Van Overeem, Breukers, St. Jago

FC Utrecht: Oelschlagel; Ter Avest (Van der Maarel/70), St. Jago, Janssen, Warmerdam; Van de Streek, Van Overeem, Maher; Kerk, Dalmau (Mahi/78), Ramselaar.

Heracles Almelo: Blaswich; Breukers, Pröpper, Rente, Quagliata; Schoofs (De la Torre/46), Vloet (Bijleveld/83), Kiomourtzoglou; Van der Water (Lunding/46), Bakis (Szöke/69), Burgzorg (Azzaoui/46).

Bekijk hier de andere uitslagen, stand en het programma in de Eredivisie en hier de statistieken van de spelers van Heracles.