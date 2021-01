Darter Christian Kist uit Vroomshoop wil weer meedoen met de top: "Ben bijna waar ik wil staan"

"Een droom die uitkwam." Zo blikt de darter terug op z'n grote overwinning in januari 2012. In een finaleduel tegen de ervaren Tony O'Shea schreef Kist destijds het wereldkampioenschap van dartbond BDO op z'n naam. Maar blessureleed en privéomstandigheden zorgden ervoor dat hij z'n niveau van negen jaar geleden niet vast wist te houden.

Tot overmaat van ramp raakte Kist eind 2019 z'n tourkaart kwijt, waardoor hij uitgesloten was van verschillende grote toernooien. Er is een manier om die kaart terug te verdienen en dat is via de zogeheten Q-school: een groot kwalificatietoernooi voor darters die buiten de top 64 van de wereld vallen. Dat toernooi vindt plaats in februari en Kist traint er momenteel elke dag voor.

Hoe gaat het eigenlijk met Christian Kist? Wij zochten de darter op:

Drie à vier uur per dag staat hij voor z'n dartbord triples en doubles te oefenen De ene keer alleen, de andere keer met een paar vrienden. "Het duurt nog een maandje voordat Q-school begint, dus we hebben nog even tijd. Maar ik ben bijna waar ik wil staan."

Hij mist z'n oude dartleven. Zes jaar lang deed Kist mee met de tour. In 2014 wisselde hij van dartbond en sloot zich aan bij de PDC. Het niveau wordt volgens de voormalig wereldkampioen steeds hoger. "Dus het wordt ook steeds lastiger om een tourkaart te halen. Maar ik ga er gewoon voor. Het zou mooi zijn om terug te keren na een jaar afwezigheid."