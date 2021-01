Heracles-trainer Wormuth: "Utrecht wilde echt winnen, wij hebben geen kans gehad, dan kun je niet winnen"

"Ik denk dat het de kwaliteit van de tegenstander was. Simpele analyse. Op alle onderdelen was de tegenstander beter", steekt de trainer van wal. "Ik had het gevoel dat Utrecht echt wilde winnen. Dat heb ik in iedere actie gezien en wij hebben het geprobeerd, we waren aardig, we hebben combinaties gehad. Maar uiteindelijk hebben we geen kans gehad, dan kun je ook niet winnen."

Kan gebeuren

Bij beide treffers van Utrecht ging doelman Janis Blaswich in de fout. Wormuth verwijt hem echter niets: "Janis heeft in de laatste weken zo goed gespeeld, zijn prestaties waren perfect. We moeten het accepteren, het kan gebeuren. Jammer, maar kan gebeuren."

Vijf kilometer gelopen

De trainer was de enige buiten de spelers die het niet koud had op het veld: "Ik was heel erg actief, ik heb denk ik vijf kilometer gelopen", sluit hij toch nog af met een glimlach.