John Stegeman duidelijk over PEC: "By far de slechtste wedstrijd van het seizoen"

"Dat kan ik heel moeilijk verklaren. Ik kan analyseren wat ik zie. En dat is dat wij in de eerste helft aan de bal heel slecht zijn en dat we, als we de bal niet hebben, bijna elk duel verliezen van de tegenstander. En daardoor speel je een kansloze wedstrijd."

Collectieve wanprestatie

Hij wilde niemand aanwijzen, de hele ploeg liet het afweten volgens de trainer: "Het is gewoon een collectieve wanprestatie vandaag. Dat is wat het is. Ik kan er niet meer over zeggen. We hebben gepoogd om nog wat te wisselen in de wedstrijd, maar als je zoveel fouten maakt die wij maken aan de bal, dan roep je het onheil op je af en dat is volgens mij wat we gedaan hebben in de eerste helft en daar zijn we in de tweede helft ook nog bij vlagen mee door gegaan. Vond de tweede helft wel iets acceptabeler. Maar het was by far niet genoeg om een resultaat te halen tegen Fortuna."

Niet agressief

"Als je niet agressief bent, verlies je dit soort wedstrijden. Volgens hebben wij laten zien wat we heel goed kunnen en dat is als team knokken, vechten, dat sowieso, elke wedstrijd weer. Daardoor halen wij ook resultaten. Wij hebben niet de beste ploeg van de Eredivisie. Alleen als dat weg valt, dan valt er heel veel weg. En dat hebben we vanavond kunnen zien", sluit de trainer af.