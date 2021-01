Bas Nijhuis en Roger Schmidt opnieuw in de clinch: "Heeft hij dat echt gezegd?"

PSV-trainer Roger Schmidt was zaterdag voor de tweede keer dit seizoen ontzettend boos op arbiter Bas Nijhuis uit Enschede. Volgens de Duitser stelde de scheidsrechter zich zaterdag in de uitwedstrijd van de Eindhovenaren tegen Sparta Rotterdam onprofessioneel op en floot hij bewust tegen PSV.

Schmidt en Nijhuis maakten eind oktober ruzie in Arnhem, tijdens Vitesse tegen PSV (2-1). Volgens Schmidt kwam Nijhuis daar zaterdag na afloop van het duel nog op terug. Niet persoonlijk naar hem toe, maar naar anderen. "Hij vertelde na afloop dat hij vandaag tegen ons gefloten had omdat ik kritiek op hem had na de wedstrijd tegen Vitesse", aldus Schmidt tegen ESPN. "Dat is onprofessioneel. Ik vind dat 100 procent onprofessioneel. Niet tegen mij, maar hij heeft het gezegd. Dus hij is niet professioneel. Dat is mijn mening. Dit is de tweede keer dat ik het zo ervaar. En daar ben ik echt niet blij mee."

Echt gezegd?

Volgens Nijhuis liegt Schmidt. "Dat ik tegen hem gefloten had ook nog? Dan kun je zien wat trainers er allemaal van maken. Het is ongelooflijk. Ik moet er om lachen. Dit is complete onzin natuurlijk. Heb je dat niet zelf verzonnen? Heeft hij dat echt gezegd?", vroeg hij aan de verslaggever. Schmidt bleef bij zijn woorden, maar had het dus niet zelf gehoord. PSV won de wedstrijd bij Sparta zaterdag met 5-3. Nijhuis gaf Schmidt in de eerste helft geel omdat de coach aanmerkingen op hem had.