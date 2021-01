Zwaar geblesseerde Cerny duidelijk: "Het liefst blijf ik bij FC Twente"

Als het aan Vaclav Cerny ligt heeft hij zijn laatste wedstrijd in het shirt van FC Twente nog niet gespeeld. De 23-jarige vleugelaanvaller was de afgelopen maanden één van de smaakmakers in het elftal van trainer Ron Jans, maar liep afgelopen donderdag tegen zijn oud-werkgever Ajax een zware knieblessure op.

"Het is de tweede keer. Gelukkig is het de andere knie. Ik weet wat me te wachten staat, daar haal ik kracht uit. Ik heb vijftien minuten thuis op de bank gehuild, daarna ging de knop om. Ik ben niet van plan een dag te verliezen. De afgelopen twee dagen ben ik al in de gym geweest bij FC Twente", zegt Cerny zondagochtend bij ESPN.

Gevoel

De herboren Cerny wordt door FC Twente gehuurd van FC Utrecht en was in Enschede al goed voor zes treffers en zeven assists. "Ik voelde me fantastisch, vrij. De klik was er met de groep en ik kreeg veel vertrouwen van de trainer. Als je goals meepikt en assists maakt, voel je je heel fijn. Dat gevoel wil ik zo lang mogelijk vasthouden", vervolgt hij.

Toekomst

Cerny wacht dus een maandenlange revalidatie en ondanks dat het herstel nog lang duurt, heeft de Tsjech zijn toekomstbeeld helder voor ogen. "Het liefst blijf ik bij FC Twente", aldus Cerny.