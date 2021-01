Podium EK allround te hoog gegrepen voor debutante Joy Beune

Joy Beune heeft haar eerste EK allround afgesloten met een vijfde plek. De schaatsster uit Borne had op de slotdag kansen om het podium te halen, maar moest uiteindelijk veel toegeven op de afsluitende 5 kilometer in een leeg Thialf.

De winst ging naar landgenote Antoinette de Jong, die haar titel prolongeerde. Ondanks dat De Jong op de 5000 meter trager was dan de Tsjech Martina Sablikova en Irene Schouten, was haar voorsprong in het algemeen klassement aan het einde van de rit bijna 8 seconden op Schouten, die het zilver veroverde. Het brons was voor Sablikova.

Beune sloot dag één - waarop de 500 meter en 3 kilometer werden verreden - af als zesde, maar schoof na de 1500 meter twee plekjes op. Op de eerste afstand van de zondag klokte ze 1.55,89. De stap naar het podium was echter te groot, want op de 5 kilometer noteerde Beune 7.06,79 en daarmee was ze beduidend langzamer dan Sablikova (6.53,22), die haar dan ook voorbij ging in het klassement.

Patrick Roest

Bij de mannen ging het goud naar de oppermachtige Patrick Roest. De topfavoriet bleef landgenoot Marcel Bosker en de Noor Sverre Lunde Pedersen ruim voor.