Collega's helpen gezin van door brand verwoeste boerderij in Zuna 'uit de brand'

De brand ontstond in de nacht van maandag 4 op dinsdag 5 januari. Het gezin en hun huisdieren bleven ongedeerd, maar het woongedeelte van de boerderij werd grotendeels verwoest. De familie week noodgedwongen uit naar een camping in de buurt.

Dit is er over van de boerderij in Zuna (Foto: RTV Oost)

Hulp

Willard en zijn vrouw zijn eigenaar van kraanbedrijf Pluimers. De werknemers van het bedrijf besloten de familie een handje te helpen door een woonunit te plaatsen. De vrachtwagens om het tijdelijke onderkomen te vervoeren, werden door transportbedrijf Pultrum uit Rijssen beschikbaar gesteld.

"Willard staat altijd voor ons klaar, dus wij willen iets terug doen. Dit kunnen we doen als collega's zijnde en daarom staan we hier", vertelt werknemer Edwin van der Belt. "We helpen onze werkgever uit de brand", grappen hij en z'n collega's.

Sprakeloos

Willard en zijn gezin zijn blij met de hulp die ze krijgen. Hun tijdelijke onderkomen wordt binnen één dag opgebouwd door de collega's. "Als je ziet hoe behulpzaam iedereen is, dat doet wel wat met je", vertelt Willard.

Aankomende week wordt de boerderij, die ongeveer tien maanden terug was verbouwd, gesloopt. Willard ziet het ondanks alles positief in. "Het afbranden hebben we alweer achter ons gelaten. Het is gebeurd en we moeten verder. Over driekwart jaar staat er hopelijk weer wat moois en daar gaan we voor. "